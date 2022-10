La verità di Belen Rodríguez gela tutti: il “Vaffa” che ha fatto innervosire il web

Belen Rodríguez riesce sempre a far parlare di sé sia per le sue storie d’amore che per le sue scelte di vita.

La modella argentina ha anche molti follower. Su Instagram Belen vanta ben 10 milioni di seguaci da tutto il mondo.

E’ proprio su questa piattaforma social che la donna si infervora senza spiegare il motivo. “Vaffa” scrive innervosita, ma spunta la verità che gela tutti. Ecco perché lo ha detto e a chi era riferito

Facciamo prima mente locale. Belen Rodríguez adesso è nuovamente fidanzata con Stefano De Martino, conduttore e padre del loro figlio Santiago.

Durante la seconda rottura con l’ex ballerino di Amici, la modella argentina si frequenta per un anno con l’hair-stylist Antonino Spinalbese da cui ha una figlia di nome Luna Marì.

Adesso quest’ultimo si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e voci di corridoio hanno rivelato che Antonino si stato minacciato di ricevere una diffida da Belen se dovesse parlare della loro relazione o della neonata.

Il gieffino, però, ha più volte raccontato della loro storia d’amore e non ha evitato suoi commenti o segreti.

Nelle ultime ore, la Rodríguez si sfoga su Instagram senza rivelare a chi siano rivolte le sue parole, dopo aver svelato una sua confidenza.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’ così come mi è stato detto… ma il vaff***o (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita” scrive la showgirl su Instagram e continua: “Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere“.

I suoi follower, lette le parole della modella, credono subito che siano rivolte all’ex fidanzato Antonino Spinalbese, ma dopo pochi giorni arriva la smentita proprio da Belen.

“Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua ‘identità’. Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia” commenta la donna.

Ma allora con chi era arrabbiata la bella Rodríguez? Ecco che spunta la verità che gela tutti

La spiegazione dietro il “Vaffa” di Belen

A rivelare la verità nascosta ci pensa il nostro amato Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. L’uomo si occupa di portare i tapiri ai vari personaggi del momento.

Belen Rodríguez ha ben 31 statuette del programma a casa e oggi arriva la 32esima. La modella riceve queste dal 2008 ed è in cima alla classifica per quanto riguarda il numero di tapiri ottenuti.

Durante la puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli porta in dona la statuetta del programma dopo il caos che ha creato per il suo “Vaffa” sui social.

“Nella vita non si discute solo con gli ex compagnia, si discute anche con i colleghi” spiega Belen in merito alla sua frecciatina social.

La modella conferma che non riguardi Antonino Spinalbese, ma sembra che si tratti di un cantante, mentre spuntano le dure critiche per lei.

Da quanto rivelato dalla Rodríguez, si tratta di “una persona che mi ha detto di prendere lezioni di italiano e che io invito a prendere lezioni di canto“.

Ahia, qui gatta ci cova! Belen svela la verità che gela tutti e il web è ancora più curioso. A quale cantante sarà rivolto il suo “Vaffa“?