Belen Rodriguez non riesce a trattenersi, la confidenza spiazza: “Mi emoziono..”

Belen Rodriguez non è riuscita a trattenersi e la sua confidenza ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. “Mi emoziono” ha ammesso lei.

Belen Rodriguez ama avere un rapporto diretto con i suoi fedeli sostenitori e sui suoi profili social ama tenerli aggiornati non solo attraverso i progetti lavorativi a cui prende parte ma anche mostrando loro alcuni stralci della sua vita quotidiana, seguite dalle emozioni che prova.

Nelle scorse ore, non appena stava facendo rientro a casa dopo un impegno lavorativo, non è stata da meno e si è lasciata andare ad un’inedita confessione che ha stupito i suoi fedeli sostenitori in quanto la loro beniamina emozionata ha confidato loro quand’è il momento in cui si emoziona. Un momento in cui probabilmente il suo pubblico ha potuto rispecchiarsi rivedendo in lei le proprie paure e soddisfazioni.

Belen Rodriguez lo ha confidato su Instagram, mostrando sul web un’inedita sfaccettatura della sua complessa e bellissima personalità.

Belen Rodriguez non trattiene l’emozione e ammette tutto su Intagram

Belen Rodriguez, che di recente è stata pesantemente criticata per il suo rapporto con Santiago, ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto con i suoi fedeli sostenitori rivelando che cosa la fa emozionare non appena è sulla strada del ritorno di casa. Pronta ad abbracciare i suoi due bambini.

“Mentre torno a casa penso che oltre ad essere una donna in carriera che conduce appunto la vita che vuole condurre, mi soffermo e mi emoziono perché quando torno a casa sommersa di soddisfazioni raggiunte con fatica possa trasmettere ai miei figli il mio vissuto sperando che nel mio sguardo possano cogliere l’assoluta libertà di scelta“ ha scritto la conduttrice di Tu sì que vales, fiera e contenta del percorso che ha realizzato e portato avanti durante il corso di questi anni di onorata carriera.

Ne ha fatta di strada, infatti, da quando lavorare come modella mentre ora ha conquistato il piccolo schermo degli italiani continuando la sua scalata al successo e consacrandosi come conduttrice. Basti pensare infatti che è stata confermata per la seconda edizione consecutiva al timone de Le Iene e chissà quanti altri progetti ancora l’aspettano.