Il marito di Giaele si vede con un’altra: altro che Antonino Spinalbese

Giaele è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. E’ entrata nella Casa da sposata con un noto imprenditore americano di nome Bradford.

Il loro matrimonio è atipico. Infatti, la loro è una relazione aperta e entrambi possono frequentarsi con chi vogliono.

Siccome i due vivono sei mesi insieme e e sei mesi divisi, ciò dovrebbe venire incontro alle loro esigenze.

La gieffina ha ammesso di essere attratta da Antonino Spinalbese e, secondo lei, anche lui è interessato a lei.

Mentre Giaele pensa al da farsi, il suo marito si sta vedendo con un’altra ragazza. Le foto non lasciano dubbi, ma vediamo insieme cosa sta accadendo

Giaele si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 7 da qualche settimane. Lei è una donna che viene da un piccolo paesino, ma ha sempre avuto un debole per lo sfarzo e il lusso.

Sembra che con suo marito Bradford Beck abbia trovato tutto quello che voleva. Lui è un bravissimo imprenditore molto innamorato di sua moglie anche se lei ha rivelato il segreto più grande.

Almeno così sembrava. L’uomo viene avvistato dai paparazzi del magazine Chi di cui è direttore il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.

Bradford non sta facendo nulla di male visto che anche secondo Giaele il loro è un matrimonio libero.

La gieffina, però, aveva rivelato che suo marito non era molto pro a questa sua scelta di essere liberi, ma mi sa che ha cambiato idea.

Ecco che Bradford si vede con un’altra e lei è nota. Si tratta di Rossella Di Pierro, capitano della nazionale modelle Amika e conduttrice.

I due si sono visti in un locale a tarda sera, mentre spuntano le rivelazioni shock sul GF Vip. Sono rimasti a chiacchiera per un paio d’ore e non sono mancate coccole, baci e abbracci.

Alfonso Signorini presenterà questi scatti a Giaele? Mentre la gieffina è preoccupata che il suo Bradford possa stare male per aver rivelato di avere un matrimonio libero, il marito non sembra farsi troppi problemi.

Non ci resta che aspettare domani sera per vedere la reazione della gieffina