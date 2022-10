Rivelato il più grande segreto della vippona, ora lo sanno tutti: “Teme la famiglia”

By

La vippona si è trovata con le spalle al muro. Il suo più grande segreto è stato spifferato ai quattro venti. Adesso lo sanno tutti.

La vippona non ne aveva ancora parlato durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante si sa: quando si sceglie di diventare uno degli abitanti della casa più spiata d’Italia gli scheletri nell’armadio hanno le gambe corte ed anche nel suo caso il tutto è venuto a galla in tempi brevissimi.

Il fratello di Giaele De Donà ha scelto di prendere lui la parola e di raccontare il segreto di sua sorella attraverso i microfoni del settimanale Chi, rivelando quello che lei non aveva ancora confidato durante il suo percorso del programma affermando che purtroppo teme il giudizio della sua famiglia che sarebbe particolarmente all’antica e non approverebbe determinate situazioni che possono venirsi a creare.

Il segreto della vippona è stato però spifferato e suo fratello ha raccontato tutto ai quattro venti.

Spifferato il segreto della vippone Giaele De Donà: il fratello vuota il sacco

Giaele De Donà non aveva ancora parlato durante il coro della sua esperienza al GF Vip, dove la produzione è stata costretta a prendere provvedimenti contro i concorrenti, ma a farlo ci ha pensato suo fratello che intervistato ai microfoni di Chi ha ammesso che sua sorella è bisessuale.

“Per lei è motivo di vergogna“ ha ammesso lui durante il corso dell’intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini che senza alcun dubbio approfondirà meglio la tematiche durante il corso delle prossime settimane. “Teme molto il giudizio della nostra famiglia, ma su questo abbiamo combattuto insieme” ha subito aggiunto, rivelando il motivo per cui è stato così difficile per lei affrontare questa tematica.

“Ci siamo scambiati confessioni molto intime e profonde” ha poi concluso, probabilmente nella speranza di far comprendere ai membri della loro famiglia che non c’è assolutamente nulla di male in tutto questo.

Il fratello di Giaele De Donà ha rivelato il segreto della concorrente prima che lei potesse affrontare l’argomento durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, ma senza alcun dubbio avrà modo di raccontarsi senza filtri durante il suo percorso.