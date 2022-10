Lei svela la verità: è finita per la coppia di Uomini e Donne

Uomini e Donne è un dating show in onda alle 14:45 su Canale Cinque e condotto dalla bravissima Maria De Filippi.

Dame e cavaliere si incontrano nello studio di Cinecittà con lo scopo di incontrare la propria anima gemella. Quando pensano di averla trovata, fanno la loro scelta al centro del parterre ed escono mano nella mano pronti per scoprire il loro amore.

La coppia di cui parliamo oggi è proprio uscita insieme da Uomini e Donne, ma è finita. Ecco che lei ci svela tutta la verità, ma vediamo insieme di chi si tratta

Nicole Andrea svela la verità: è finita per la coppia di Uomini e Donne

Nicole Andrea Conte ha conosciuto il suo fidanzato Ciprian Aftim all’interno di Uomini e Donne. Lei tronista e lui corteggiatore, inizialmente i due non avevano convinto il pubblico.

Essenzialmente, la coppia si era vista lontana dalle telecamere. Ciprian fece una sorpresa alla tronista e si presentò sotto casa sua senza informare la produzione.

Andrea Nicole fece entrare il ragazzo e passarono la serata insieme.

Una volta tornati nel programma i due spiegano tutto quello che è accaduto e il pubblico si infervora. Dopo vari giorni, Maria De Filippi fa ragionare i telespettatori e permette alla nuova coppia di ripresentarsi in studio.

I due vengono accolti con tanto amore e alla fine sono tutti contenti per la loro scelta, mentre Ida viene umiliata.

Ecco però che arriva la verità da parte della ex tronista. A quanto pare lei e Ciprian si sono lasciati definitivamente.

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me” introduce la notizia Andra Nicole sul suo profilo Instagram.

Molti nell’ultimo periodo hanno chiesto come stesse andando la sua relazione, ma nemmeno l’ex tronista sapeva bene cosa stesse accadendo tra di lei e il suo fidanzato.

Inizialmente, Andra Nicole negava a sé stessa tutto quello che stava succedendo cercando di mantenere l’illusione che tutto stesse andando bene.

“Alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo” continua l’ex volto di Uomini e Donne.

Andrea Nicole sa che tutta questa curiosità nasce dal fatto che la loro storia d’amore è nata in televisione e che quindi i più affezionati erano preoccupati per la coppia, ma soprattutto per lei.

“L’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia” confessa a malincuore la ragazza.

Andrea Nicole non dà spiegazioni, ma cerca di far capire che non c’era altra soluzione. Il dolore è tanto, ma ringrazia tutti quelli che le stono stati vicino e si sono preoccupati per lei, mentre accade il colpo di scena mai successo a Uomini e Donne.

“Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere nei mei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Vi voglio bene” conclude.

Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati e i fan della coppia di Uomini e Donne sono sconvolti. E’ stata una decisione difficile, ma sembrerebbe anche quella più giusta