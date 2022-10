Test, indovina chi è? Fai in fretta, hai solo un minuto!

By

Indovina chi è il protagonista del test e diventa un abile solutore: hai un minuto di tempo, impiegalo nel modo opportuno!

Ogni sfida che ti sottoponiamo è davvero avvincente, perché oltre alla possibilità di farti allenare, il nostro interesse è quello di farti divertire! Indovina chi è il personaggio di cui stiamo parlando della consegna, fai attenzione a tutte le informazioni presenti, poiché non te ne servono delle altre per risolvere il rompicapo. Che aspetti? Mettiti in gioco!

La consegna è la seguente, te la scriviamo per intero in modo ordinato e per fare in modo che tu abbia tutti gli strumenti per vincere la sfida:

“Lui non è un Re ma ha una corona, non porta l’orologio ma suona le ore…che cos’è?”

Ragionaci su, e pensa a chi potrebbe essere. Già dal titolo sai che si tratta di un personaggio concreto, quindi la risposta non ha a che fare né con un oggetto, né con qualcosa di astratto.

Alla fine dell’articolo troverai la risposta e la spiegazione del test di oggi.

Soluzione del test indovina chi è: non lo avresti mai detto!

Come se non bastasse, nel sito ne abbiamo in tutte le salse. I nostri rompicapo sono diversissimi tra loro, e possono davvero essere un hobby divertente. Hai risolto il test della mano, ti farà impazzire! Nel frattempo, sveliamo la soluzione di quello del giorno, e ti spieghiamo anche il perché della risposta.

Sei su tutte le furie come questo ragazzo con la corona? Ebbene, se sì, significa che non hai trovato la risposta esatta, o peggio hai dato la tua soluzione, ma non combacia con la nostra!

Il personaggio che incarna la risoluzione dell’enigma è conosciuto, specialmente per i tratti estetici e comportamentali esposti nella consegna. Come già detto, ha tutte le informazioni per avere la risposta.

Ha una corona, ma non è un Re. Quindi, eliminiamo tutti i primi pensieri che potresti esserti fatto, dal leone a qualsiasi altro. In ogni caso, ha in testa una sorta di “incoronamento naturale”.

Nello specifico, non porta l’orologio, ma suona le ore. Il verbo “suonare” non è messo lì a caso, perché c’è un soggetto che ha una sveglia naturale in corpo e canta la mattina… il gallo!

Hai trovato da solo la risposta? Ci vediamo al prossimo enigma!