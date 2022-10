GF Vip, la produzione non ha scelta: annunciata la severa punizione per i vipponi

La produzione del GF Vip non ha avuto altra scelta se non quella di punire tutti i concorrenti. Il loro gesto non poteva passare inosservato.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con la sua settima edizione soltanto da poche settimane, ma in questi giorni è successo davvero di tutto nella casa più spiata d’Italia. Basti soltanto pensare che ben tre concorrenti (tra ritiri, abbandoni e squalifiche) hanno terminato il loro percorso prima del previsto lasciando Alfonso Signorini a bocca asciutta e alla ricerca di nuovi vipponi da inserire tra quelli rimasti.

A questo si aggiunge che i concorrenti hanno continuamente violato il regolamento e per questo motivo la produzione non ha avuto altra scelta se non quella di punirli tutti e lo ha fatto inviando loro un comunicato che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

La produzione del GF Vip ha punito i concorrenti e siamo sicuri che da questo momento in poi ci penseranno ben due volte prima di violare il regolamento.

Vipponi senza parole: la produzione del GF Vip non perdona e li punisce tutti così

La produzione del Grande Fratello Vip aveva già chiuso un occhio in svariate occasioni di fronte alla violazione del regolamento da parte dei vipponi, ma dopo i continui e ignorati freeze ha deciso di intervenire tagliando il loro budget per la spesa settimanale. Un gesto forte e chiaro per far capire loro che non si scherza e non possono comportarsi come vogliono, ma che ci sono precise regole da rispettare all’interno del contesto in cui si trovano.

“Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa” esordisce il comunicato inviato ai concorrenti, dove tra l’altro l’ex vippona Ginevra Lamborghini ha dovuto fare i conti con una sonora batosta dopo la squalifica.

“Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro“ prosegue il comunicato, rivelando qual è la punizione che hanno ideato per tutti loro in modo tale che il messaggio arrivi forte e chiaro. “Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”.