Ginevra Lamborghini, che batosta dopo il GF Vip! Fallita la più grande delle prove

Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip ha ricevuto l’ennesima batosta non superando la più grande delle prove.

Ginevra Lamborghini non è riuscita a viversi l’esperienza all’interno del GF Vip come avrebbe voluto in quanto a causa delle terribili frasi pronunciate contro Marco Bellavia (merita di essere bullizzato) è stata squalificata terminato il tutto prima del previsto.

Purtroppo le delusioni per l’ex concorrente di Alfonso Signorini non finiscono qui in quanto dopo la fine del suo percorso ha dovuto fare i conti con l’ennesima batosta in quanto non ha superato una prova a cui il suo compagno di viaggio l’aveva sottoposta durante le settimane che hanno trascorso insieme spegnendo le speranze del loro rapporto non solo alla diretta interessata ma anche del pubblico che aveva seguito il tutto con estrema attenzione.

Antonino Spinalbese ha spento Ginevra Lamborghini al GF Vip confidando alla sua compagna di viaggio Cristina Quaranta di averla messa alla prova ma che purtroppo non l’ha superata.

GF Vip: Antonino Spinalbese spegne le speranze di Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese, parlando a tu per tu con Cristina Quaranta, ha spento il gossip sul suo conto affermando che contrariamente a quanto in molti possano pensare, tra lui e Ginevra Lamborghini, che non ha ricevuto alcuna risposta da parte di Marco Bellavia, non ci potrà mai essere nulla se non un rapporto di amicizia in quanto non ha superato la prova a cui lui l’aveva sottoposta.

“Ho sempre messo alla prova tutti” ha confidato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez nelle scorse ore, rivelando il motivo per cui tra lui e la sorella di Elettra non potrà esserci nulla se non un’amicizia al di fuori della casa più spiata d’Italia.

“Ho messo lei alla prova perchè era fidanzata, quella roba lì a me non piaceva di lei per niente“ ha poi concluso spegnendo le speranze degli utenti della rete che speravano di poterli vedere uscire dal programma come una coppia ma che purtroppo dovrà fare i conti con l’amara realtà: lei è fidanzata, mentre lui non vede le ragazze già impegnate e il tutto resterà soltanto un dolce ricordo legato a quest’esperienza.