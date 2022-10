Dure critiche per Belen Rodríguez: il suo rapporto con Santiago

Il rapporto di Belen Rodríguez con Santiago: arrivano le dure critiche per la modella

Belen Rodríguez, oltre ad essere una modella, è la mamma di Santiago e Luna Marì. Il primo lo ha avuto dal matrimonio con il conduttore Stefano De Martino, mentre la neonata è figlia dell’hair-stylist Antonino Spinalbese.

La Rodríguez e Stefano si stanno occupando di entrambi i piccoli visto che il padre di Luna Marì si trova adesso nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

La modella argentina parla del rapporto con il suo primogenito e delle dure critiche che le fanno riguardo ad alcune sue scelta di mamma.

Belen Rodríguez è una mamma molto impegnata. Conduttrice, influencer e modella, la bella argentina deve riuscire a gestire gli impegni lavorativi insieme a quelli familiari.

Oltretutto adesso non è nemmeno disponibile Antonino, padre di Luna Marì, perché si trova al GF Vip 7.

Santiago è orami più grandicello: ha 9 anni, mentre la piccolina ha solo un anno e tre mesi.

Ospite al magazine Di più Tv, la bella Belen parla del rapporto che ha con loro e come riesce a gestire il suo lavoro, mentre Stefano parla del suo rapporto con la modella.

Innanzitutto spiega che ha una tata che vive in casa con lei. La donna si preoccupa principalmente della notte: se Luna Marì si sveglia a tarda sera, è proprio lei che si occupa di accudirla e farla riaddormentare.

Questo accade perlopiù quando Belen deve svegliarsi presto per andare a lavoro.

Per Santiago, invece, funziona diversamente. A quanto pare, la modella argentina fa dormire spesso il figlio di Stefano nel letto con loro.

Ciò le ha portato a ricevere delle dure critiche visto che il bimbo dovrebbe imparare ad addormentarsi da solo considerata la sua età.

“È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo” commenta la Rodríguez e aggiunge: “Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più“.

Oltre all’aiuto della tata, sono sempre disponibili anche i genitori della modella, Gustavo e Veronica Cozzani. I due vivono in Italia da qualche anno e si sono addirittura spostati di casa nello stesso palazzo di Belen che ha appena raccontato quale è la sua arma vincente.

La modella si è messa dei paletti da quando è nato il primogenito. “Limito al massimo la vita mondana” confessa la conduttrice. Cerca di arrivare a casa per le 19:30 in modo tale da passare del tempo con i suoi figli ed occuparsi per la cena.

Belen è sia una donna in carriera che una mamma. Cerca di gestire al massimo il suo tempo e nonostante le dure critiche ricevute lei fa di testa sua. Solo la Rodríguez sa cosa è meglio per i suoi figli