GF Vip, Nikita Pelizon svela l’inconfessabile: ‘Non mi interessa’

Al GF Vip Nikita Pelizon sta iniziando a giocare duro: svela le sue intenzioni, e confessa retroscena inediti! Ecco come gioca e perché la pensa così.

La situazione nella casa più spiata di Cinecittà sta iniziando a prendere la piega più atte: i gieffini stanno ponendo in gioco le loro armi migliori! La strategia è tutto in questo gioco, e Nikita Pelizon non è l’unica a fare queste dichiarazioni. Nello specifico, afferma quali sono le sue intenzioni, e il perché delle sue azioni.

Decisa, energica e con le idee chiare: Nikita Pelizon è una Queen inarrestabile! Non ha paura di restare sola, niente la smonta. Fin dalle prima battute ha dimostrato un carattere forte, ma l’ultima confessione ha messo tutto in chiaro.

Ecco qual è la sua strategia e chi non è tra i suoi favoriti, spiega perché.

Nikita Pelizon è una bomba al GF Vip: fuori la verità

La modella è poco conosciuta dal pubblico a casa, ma il mondo della moda e dei social la apprezza tantissimo. Nikita Pelizon è di una bellezza disarmante senza trucco, ma non solo: è una ragazza semplice, ma con una forza da vendere. La confessione rivela quali saranno i suoi prossimi passi, e con chi ce l’ha.

Dalla nomination risulta evidente la sua poca simpatia nei confronti di Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. Diciamo che per il primo prova un certo fastidio, mentre per il secondo una diffidenza data da un non avvicinamento. Quindi, se con il secondo mantiene le distanze, con il primo è guerra aperta.

Chi ha visto la nomination ha notato dal botta e risposta il loro astio. Lei afferma che lui non si è mai avvicinato, se non per chiedergli se “lo aveva nominato”, e lui nega che non è mai accaduto. Insomma, non si piacciono proprio.

Ma è dalla chiacchierata avuta con George Ciupilan che la modella mette tutto in chiaro. E’ vero che prova questi sentimenti per entrambi, ma è su Alberto che si sbilancia. Afferma che non ha apprezzato “il tempismo della risposta”, alludendo al fatto che potesse essere costruita.

Inoltre, non le piace il fatto che tutti e due sembrano fare strategia, architettando quando non sono ascoltati delle trame intricatissime, mettendosi d’accordo. Così, il giovane e saggio George le consiglia: “Tu devi solo pensare a comportarti bene e a conoscere le persone.”

Ed è qui che la gieffina chiarisce le sue intenzioni: “Alberto non è una di quelle persone che mi interessa conoscere.” Concludendo, che ciò è dato dal fatto che non ha argomenti d condividere con lui, e che per lei non è importante il gioco, ma vivere le persone che le piacciono.