Ginevra Lamborghini smascherata: scoperta l’identità del suo fidanzato segreto

Ginevra Lamborghini è stata smascherata dopo il Grande Fratello Vip. L’identità del suo fidanzato non è più un segreto. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.

Ginevra Lamborghini ha da poco concluso la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Purtroppo la sua avventura non è terminata come avrebbe voluto, in quanto è stata squalificata dal GF Vip a causa delle pesanti frasi pronunciate contro Marco Bellavia.

Durante le poche settimane trascorse all’interno del programma, però, la concorrente ha fatto più volte riferimento ad un fidanzato. Senza però andare nel dettaglio di questa relazione, creando una certa curiosità nel pubblico della rete che è curioso più che mai di conoscere l’identità di chi ha rubato il cuore della cantante.

A fare chiarezza ci ha pensato il portale The Pipol che ha mostrato alcuni scatti che ritraggono il fidanzato di Ginevra Lamborghini rivelando maggiori dettagli sulla sua identità e soddisfando la curiosità degli utenti della rete.

Trovato il fidanzato di Ginevra Lamborghini: ecco chi è

Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip, dove è stato rivelato il più grande segreto della vippona, non si è mai sbilanciata in merito a questa relazione ma a farlo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ci ha pensato il portale diretto da Gabriele Parpiglia rivelando maggiori dettagli sul ragazzo che ha conquistato il cuore della concorrente di Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

“Abbiamo scoperto chi è il compagno della sorella di Elettra“ rivela il portale, mostrando alcuni scatti, che trovate poco più in alto, che mostrano la giovane Lamborghini insieme al suo compagno. “Si chiama Edoardo Casella“ ha poi proseguito rivelando l’identità del ragazzo in questione, che almeno per il momento ha sempre preferito restare nell’anonimato piuttosto che uscire allo scoperto. “Sui social, la coppia, si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme. Tra baci e grandi effusioni d’amore” ha poi concluso.

L’identità del fidanzato di Ginevra Lamborghini non è più un segreto. Il ragazzo c’è ed esiste davvero, nonostante in molti sperassero che tra la sorella di Elettra ed Antonino Spinalbese potesse nascere qualcosa visto il loro feeling durante il corso delle settimane trascorse insieme ma il cuore di lei è già occupato.