Antonella Clerici non si nasconde più, ora lo grida al mondo intero: “Sei straordinario!”

By

Antonella Clerici ha deciso di non nascondersi più e di gridarlo al mondo intero. La conduttrice ha ammesso ogni cosa.

Antonella Clerici ha ampiamente dimostrato durante il corso di questi anni di onorata carriera che con il suo fedele pubblico ama condividere ogni cosa, sempre nei limiti, e per questo motivo nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di vuotare il sacco sui social e di raccontare la gioia che ha provato dentro di sé in questi istanti.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha ammesso di aver preso parte ad un evento molto importante per lei e per questo motivo non ha più alcuna intenzione di nascondersi e di gridare al mondo intero ciò che prova ed ha provato.

Antonella Clerici non si nasconde più e sul suo profilo Instagram ha gridato al mondo intero l’affetto e la stima che prova nei confronti di Marco Mengoni e non è mancata la reazione di lui di fronte a questa dichiarazione pubblica totalmente inaspettata.

Antonella Clerici emozionata: la dolce dedica per Marco Mengoni sorprende

Antonella Clerici, che di recente ha svelato il suo dolce segreto, non è riuscita a trattenere l’emozione e sui social dopo aver preso parte al concerto di Marco Mengoni ha deciso di pubblicare uno scatto che li immortala insieme più belli e sorridenti che mai lasciandosi andare a dolcissime parole nei suoi confronti.

“Sei straordinario Marco!” ha esordito la conduttrice, pubblicando la foto che trovate incorporata poco più in alto. “Tanti talenti in una sola persona❤️” ha poi proseguito, complimentandosi con lui per le emozioni che è riuscito a regolare a lei e a tutto al pubblico presente all’interno dell’evento. “Grande concerto, generoso e coinvolgente. Ti voglio bene” ha poi concluso e non è tardata ad arrivare la reazione del cantante che ha scelto di rispondere a queste dolci parole utilizzando un piccole cuore.

Un piccolo gesto che vuol dire in realtà tanto in quanto Mengoni si è sempre dimostrato essere una persona molto introversa ma siamo sicuri che la dedica inattesa di Antonella Clerici gli avrà scaldato il cuore come mai prima di questo momento.