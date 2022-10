Scegli un bagaglio e scopri quale viaggio ti cambierà la vita con questo divertente test

Le vacanze sono ormai lontane, ma molti di noi non vedono l’ora che tornino le ferie. Quando vogliamo fare un viaggio scegliamo i nostri posti dell’infanzia, delle mete consigliate o che ci piacciono o magari partiamo senza sapere bene dove andremo o casa accadrà.

Siccome abbiamo voglia di vacanze, oggi ti proponiamo il test del bagaglio. Dovrai solamente fare una scelta e potrai scoprire quale viaggio potrebbe cambiarti la vita.

Voliamo a valutare le varie possibilità

Test: scegli un bagaglio e scopri il viaggio che ti cambierà la vita

In questo test del bagaglio ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli seguendo il tuo istinto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri quale viaggio devi fare per dare una svolta alla tua vita.

Divertiti anche con il test del giglio per scoprire quanto sei altruista, ma prima conosciamoci a fondo!

1) Uno

Dovresti assolutamente andare in Tanzania, in Africa. Qui sei circondato da tantissimo verde e l’ambiente è la priorità per tutti.

Aree vaste di natura incontaminata perfette per la ricerca della tua pace.

Potrai scoprire delle riserve naturali nel Parco Nazionale del Serengeti o del Tarangire. Ci sono molti giardini dove poter stare e potrai vedere anche il fatidico Kilimangiaro.

L’Africo è il luogo adatto per il tuo cambiamento. Una volta tornato, non sarai più lo stesso.

2) Due

Quale posto migliore se non nei fiordi norvegesi. Ne esistono di tantissimi generi e per tutti i gusti.

Non dimenticarti del più lungo, il fiordo Dognefjord. Ben 204 chilometri! Ma anche Nærøyfjord è molto bello e anche il più selvaggio.

Tornerai un’altra persona dopo aver visitato il Geirangerfjord, Patrimonio dell’Unesco. Un sacco di bellezza ti attende.

Prova anche il test della mano.

3) Tre

Vola in Cambogia, in Asia! In questa terra incontrerai due mondi: uno più moderno e uno antico.

Qui ci sono i templi di Angkor e quando li vedrai non potrai crederci. Un villaggio tutto per te.

Anche la capitale Phnom Penh ti delizierà con i suoi usi e costumi.

Scopri i villaggi galleggianti del lago Tonlè Sap e passa qualche giorno a Mondulikiri dove troverai tantissimo verde.

Che fai, prenota adesso!