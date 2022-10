GF Vip, baruffe in diretta, volano stracci tra gieffini! Il confronto è di fuoco

Al GF Vip ne accadono di ogni, e questa volta il confronto è davvero di fuoco: i giochi sono iniziati, i primi scontri arrivano, e i veri duri sganciano le loro armi.

Cos’è cambiato al GF Vip? Dal ritiro di Marco Bellavia e con le conseguenti squalifiche, la situazione è stata stravolta nel giro di qualche settimana. Il punto è che in seguito a questo uragano di novità, ci sono delle conseguenze importanti. Le prime sono le reazioni a questi eventi di un certo peso, le seconde sono quelle inerenti il game! Perché alla fin dei conti, ognuno usa la strategia, e a qualcuno non è andata giù.

Essere dei concorrenti forti è difficile, perché a volte sono quelli più silenziosi che quatti quatti fanno strada. Basta pensare alle Princess Jessica Selassié, quella più pacata ha ottenuto la vittoria, nonostante si pensava che fossero le sorelle quelle forti.

Insomma, tutto è da scrivere, ma c’è qualcuno che ha sfoderato l’ascia di guerra, specialmente dopo l’ultimo appuntamento.

Tutto cambia al GF Vip, volano stracci…e non solo!

Che la situazione sia sempre più tesa e complessa non è dato solo dalla notizia del giorno. L’ultima confessione dei tre vipponi ha sconvolto tutti, perché hanno decisamente aperto le danze al gioco del reality più controverso di sempre. Così, con l’ennesima dichiarazione iniziano a consolidarsi alcune fazioni e situazioni ancora in evoluzione.

Tiriamo in ballo Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, due assi in questo GF Vip. Sono dei concorrenti molto forti e di conseguenza temuti, così non possono non confrontarsi, specialmente dopo le ultime nomination.

Le nomination sono il momento in cui il gossip si fa più vivo, ma che soprattutto sconvolge e stravolge alcune dinamiche. A parlare per primo è l’hair stylist che non ha per niente accettato alcune nomination, fatte con superficialità e definite senza senso.

Si riferisce a quella di Nikita Pelizon la quale dice di averlo votato perché non gli ha mai fatto i capelli, mentre quelli delle altre si. Una risata e qualche scherzo, ma alla fine Antonino ci è davvero finito in nomination, e rischia l’eliminazione! Ciò che non accetta è la presa per i fondelli, perché si è sempre mostrato disponibile con tutti.

Infatti, avrebbe preferito sentirsi dire che la nomination è stata fatta perché solo distaccati e tra loro non c’è dialogo. Qui interviene anche Antonella che è rimasta malissimo della nomination di George Ciupilan, perché questo ha motivato di averla nominata proprio perché non tratterebbe bene Edoardo, il ragazzo di cui è interessata.

Ed è qui che Antonino rincara la dose, perché lo stesso Edoardo lo ha votato senza ammettere che lo ha fatto per gelosia, visto che i due vipponi forti sono grandi complici ed amici.