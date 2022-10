Scandalo ad Amici 22, cose mai viste prima: pubblico in rivolta

Amici 22 è stato travolto dallo scandalo. Il concorrente di Maria De Filippi è scoppiato in lacrime e il pubblico è in rivolta.

Amici 22 ha debuttato da qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani, ma nonostante l’inizio così breve non mancano le dinamiche all’interno della scuola più famosa d’Italia. Basti pensare, infatti, che il pubblico si è già infuriati con gli allievi scelti quest’anno in quanto avrebbero utilizzato un atteggiamento poco consono nei confronti di un loro compagno che sarebbe stato trattato in maniera ingiusta.

Al centro della polemica si è trovato Mattia Zenzola, che ha preso parte anche alla passata edizione ma ha dovuto terminare il suo percorso per poi riprenderlo anche quest’anno a causa di alcuni problemi di salute, che non riesce ad integrarsi con il gruppo di quest’anno e non è mancato lo scontro che ha infiammato il pubblico di Amici 22.

Mattia Zenzola crolla ad Amici 22: l’attacco ingiusto dei suoi compagni

Mattia Zenzola ha chiesto ai suoi compagni di viaggio di Amici di Maria De Filippi, dove Alessandra Celentano è stata scagionata da tutte le accuse fatte durante il corso di questi anni, si mantenere un certo atteggiamento in modo da non andare incontro a provvedimenti disciplinari. Loro però non hanno avuto alcuna voglia di ascoltarlo e lo hanno invitato, per dirla alla buona, a pensare alle sue cose piuttosto che alle loro e il ballerino è crollato consapevole di non essere riuscito a trovare un punto di incontro con i suoi nuovi compagni.

“Io la vedo molto come una cosa di gruppo” ha spiegato Mattia di Amici, rivelando di non sentirsi in sintonia con l’intero gruppo di allievi e non soltanto con alcuni di loro. “Mi state dicendo cose scandalose, questa cosa mi fa imbestialire” ha poi concluso rivelando tutta la sua delusione e frustrazione in quanto avrebbe voluto viversi questa seconda esperienza in maniera totalmente diversa in modo tale da avere non solo dei compagni di viaggio ma anche delle spalle su cui poter contare in questi mesi nella scuola più famosa d’Italia dove insieme lotteranno con talento e fatica per poter realizzare il loro sogno.