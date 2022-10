Il volto di Uomini e Donne, presto in tribunale: la clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione: il volto di Uomini e Donne presto in tribunale

Uomini e Donne continua ad andare alla grande. Nonostante questo format esista da decenni, il dating show è tuttora uno dei programmi più seguiti.

Molti utenti, però, si lamentano di come questo sia variato negli anni. La produzione ha preso delle decisioni per andare incontro alle necessità dei telespettatori. Ad esempio, da due anni registrano nello stesso momento sia il Trono Over che quello Classico.

Nelle ultime ore, però, spunta la clamorosa indiscrezione. Il volto di Uomini e Donne dovrà presentarsi in tribunale. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Un volto molto noto di Uomini e Donne dovrà presentarsi in tribunale a breve. Si tratta di Raffaella Mennoia, una delle autrici del dating show.

Al contrario degli altri, lei è sempre stata molto aperta con il suo pubblico. Ci ha messo più volte la faccia e ha parlato delle sue difficoltà, come la morte di suo padre.

Raffaella vuole costruire un vero legame con i suoi fan dando anche dei messaggi importanti.

E’ proprio nelle ultime ore, che la Mennoia affronta un’altra “problematica” della sua vita e lo fa pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.

Questo è un selfie della donna che si mostra serena ai suoi utenti.

“Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti ai miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà” scrive nella didascalia Raffaella con il cuore in mano.

Il volto di Uomini e Donne inizierà a breve un processo e spera, ovviamente, di vincere. Sembra che ciò riguardi proprio il suo lavoro anche se non rivela di più in merito.

Raffaella è molto speranzosa e cerca di stare vicino a quelle persone che stanno vivendo il suo stesso momento.

“Non posso evitare di immedesimarmi in tutte quelle persone che a gran voce reclamano giustizia dovendo rivivere ciò che hanno subito” aggiunge la donna e conclude: “Subire un processo è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso, specialmente verso se stessi. Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso“.

Raffaella Mennoia vuole giustizia. Il volto di Uomini e Donne è pronto ad andare in tribunale e noi di Instanews mandiamo il nostro in bocca al lupo