Il gieffino parla di sua figlia nella Casa: “Non mi parla più”

“Non mi parla più“: il gieffino parla di sua figlia nella Casa

Che caos al GF Vip 7. Tutti i concorrenti hanno molta voglia di parlare della loro storia e ci rimangono male se non hanno questa opportunità.

Il gieffino preso in considerazione oggi, si lamentava proprio di questo per poi rilevare una curiosità molto interessante sulla sua famiglia. Il gieffino a malincuore parla del rapporto con sua figlia e mostra uno scenario esclusivo. “Non mi parla più” dice agli altri concorrenti, ma scopriamo di chi si tratta

Attilio Romita è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Noto per essere il mezzo busto più famoso di Rai 1, il gieffino ha dato prova di molta autoironia e schiettezza. E’ un uomo tutto d’un pezzo ed è anche molto permaloso.

Dopo la puntata di giovedì, infatti, Attilio si lamenta con i suoi amici per il fatto che durante la diretta, Alfonso Signorini non chieda mai il suo parere sui temi affrontati.

“Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità” affonda il colpo Romita e continua: “Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai?“.

Attilio, come altri gieffini nella Casa, trova che la storia della Prati con Mark Caltagirone non torni. Questo non vuol dire che la trovi una bugiarda, ma deve avere maggiori chiarimenti.

“La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette” conclude il gieffino, mentre spuntano le incomprensioni nella Casa.

L’ex volto della Rai ammette di essere una persona a cui piace stare al centro dell’attenzione e non ha problemi nel dire che lui è permaloso. Il problema è che lui ha rischiato grosso entrando nella Casa. Infatti, da quanto rivelato da Attilio, ha messo in gioco il suo rapporto con sua figlia.

A quanto pare Angela, nome della sua bimba, non ha apprezzato il fatto che lui abbia deciso di partecipare al reality show.

“Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia, sappilo’ ” racconta Romita con il cuore in mano.

Attilio è molto dispiaciuto per come sta uscendo nel programma e ha paura che Angela abbia ragione, mentre Luca Salatino racconta un nuovo dramma. Crede che lui non sia preso sul serio e che continuino “a dire che bacio tutti e faccio l’idiota“.

Il gieffino è molto preoccupato e non vuole deludere sua figlia. Romita vuole poter esporsi di più, ma lui non sa che è uno tra i concorrenti più amati dai telespettatori. Magari Angela sarà orgogliosa di lui