Alessandra Celentano scagionata ad Amici 22: la confessione stravolte tutto

Alessandra Celentano è stata scagionata ad Amici di Maria De Filippi dove è arrivata la confessione che ha stravolto ogni cosa.

Alessandra Celentano è una delle colonne portanti di Amici di Maria De Filippi, in quanto da anni ricopre il ruolo di insegnante di danza classica all’interno della scuola più famosa d’Italia. Da sempre è una delle professoresse più temute dagli alunni in quanto i suoi giudizi sono spietati e taglienti, ma pur sempre veritieri.

Il suo giudizio però va ben oltre la sfera artistica dell’alunno e spesso e volentieri ha puniti i suoi ragazzi anche per i comportamenti assunti durante il corso della loro permanenza all’interno del programma di successo di Maria De Filippi.

Nonostante il suo atteggiamento abbia diviso il pubblico ma anche i suoi colleghi, c’è chi invece la difende e la sostiene rivelando quanto sia importante il suo approccio per i ragazzi e per la loro formazione. Uno su tra tutti Maurizio Costanzo che ha scagionato Alessandra Celentano ad Amici 22.

Amici 22: Alessandra Celentano scagionata da Maurizio Costanzo

Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi, dove Maria De Filippi ha stravolto ogni cosa, è stata difesa da Maurizio Costanzo che ha fatto notare quanto il suo atteggiamento possa in realtà rivelarsi utile per i giovani concorrenti del talent non solo dal punto di vista professionale ma anche umano in quanto gli permette di poter crescere e di poter appurare come funziona la realtà lavorativa al di fuori di quel contesto.

“A me Alessandra Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita” ha critto il marito di Maria De Filippi sulle pagine del settimanale Nuovo, prendendo le difese dell’insegnante di danza classica che è molto spesso è stata criticata sia dai suoi colleghi, che non approvano il suo atteggiamento giudicandolo troppo severo e spesso esagerato, ma anche dal pubblico che preferirebbe vedere i giovani talenti trattati con maggiore gentilezza ed empatia.

Condivisibili o meno, senza alcun dubbio la Celentano è un personaggio che non lascia indifferente i telespettatori e tutti gli addetti lavori diventando una colonna portante della trasmissione di successo di canale 5 e non solo.