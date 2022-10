Il piano di Harry e Meghan per riconquistare la Royal Family

Harry e Meghan avrebbero un piano: riallacciare i rapporti con la Royal Family. I Duchi di Sussex avrebbero già ideato una strategia

Harry e Meghan non hanno più un buon rapporto con gli altri membri della Royal Family da quando hanno deciso di sconvolgere il mondo intero. Nel gennaio del 2020, infatti, i Duchi di Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna e si sono trasferiti in Canada. Dopo un breve periodo in questo paese, hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Oggi vivono nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa si trova nello splendido quartiere residenziale di Montecito e vale circa 14 milioni di dollari. Nonostante diversi vicini importanti, l’ex attrice statunitense e suo marito starebbero pensando di trasferirsi di qualche chilometro, alla ricerca di maggiore sicurezza per i loro figli. Ma Harry e Meghan hanno anche un altro grande obiettivo, quello di riallacciare i rapporti con la Royal Family. Qual è il loro piano?

Ecco come Harry e Meghan vogliono riconquistare la Royal Family

Entro la fine dell’anno, il Principe Harry pubblicherà un’autobiografia che fa già discutere molto, nonostante non se ne conosca il contenuto. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, nel testo sarebbero stati inseriti alcuni episodi che metterebbero la Royal Family in cattiva luce. Non è il massimo se vuoi riconquistare i tuoi parenti inglesi. Cosa fare allora?

È molto semplice: i Duchi di Sussex avrebbero già consultato più volte i propri legali per verificare se ci fosse la possibilità di eliminare i passaggi più scandalosi dell’autobiografia. C’è un piccolo problema: la casa editrice ha già pubblicizzato l’opera, evidenziando proprio la presenza di aneddoti e vicende scandalose. Cosa succederebbe se i lettori non trovassero questi dettagli?

L’ex stella di Hollywood e suo marito stanno cercando un modo per trovare una mediazione, ma non sarà facile. Dovranno sicuramente rinunciare a qualcosa: rimborsare la casa editrice e riallacciare i rapporti con la Royal Family o pensare al profitto? Questo dilemma non fa dormire Harry e Meghan, i quali si trovano davanti a un bivio. Quale sarà la loro decisione? Al momento non lo sappiamo ancora ma il libro dovrebbe uscire entro qualche mese, bisogna soltanto avere un po’ di pazienza.