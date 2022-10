Quali sono i segni più calmi dello zodiaco? Ecco la classifica completa

Questi segni zodiacali riescono sempre a restare calmi, anche quando la situazione inizia a diventare complicata. Ecco la classifica completa

Alcune persone hanno la grande capacità di restare calme, anche quando le cose si mettono male e una situazione inizia a diventare particolarmente critica. Si tratta di individui che riescono a mettere da parte l’istinto, privilegiando la parte più razionale di sé stessi. Queste persone non vanno confuse con quelle buone: essere calmo non significa non riuscire ad essere cattivo, anzi. Spesso è il contrario perché la calma può essere un’arma.

Hai mai frequentato una persona del genere? Forse ti è capitato ma non hai fatto in tempo a comprendere il perché di questo comportamento. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che riescono a mantenere la calma, anche quando un problema sembra insormontabile e tutti pensano che non esista una via d’uscita. Credi che il tuo segno dello zodiaco meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo!

I segni zodiacali più calmi: il podio

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco va d’accordo quasi con tutti ed è sempre alla ricerca di serenità e armonia. Questo segno ha bisogno di equilibrio per sopravvivere, non può permettersi di distruggere tutto ciò che ha costruito a causa di inutili litigi o di discussioni con gli altri. Meglio parlarne con calma e provare a risolvere tutto davanti ad un buon bicchiere di vino.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco meritano di presenziare in questa classifica e non in quella dei segni più irascibili. Si tratta di individui che rispettano molto gli altri, anche quando non condividono le opinioni che stanno ascoltando. La Vergine preferisce muoversi con calma, senza esagerare, è un segno molto saggio e lo dimostra mantenendo i nervi saldi anche quando la situazione inizia a diventare particolarmente calda.

Cancro: sei sorpreso di vedere il Cancro al primo posto in classifica? Non dovresti perché questo segno è molto sensibile e prova sempre a mettersi nei panni di chi gli sta di fronte. Quando il Cancro non comprende un comportamento di un’altra persona, prova ad immedesimarsi. In questo modo, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco mantiene sempre la calma ed evita di aggredire gli altri.