Al GF Vip tutto può succedere, e Giulia Salemi è una piacevole rivelazione: contrattacca a modo, niente e nessuno potrà fermarla.

Bellissima, talentuosa e unica, Giulia Salemi sta conquistando tutto al GF Vip! Quello che sembrava un ruolo secondario, si sta rivelando molto più importante del previsto. Amata dai suoi followers ed anche dal pubblico a casa, molti stanno imparando a conoscerla così per com’è: spontanea e leggera! Nessuno però l’aveva mai vista così agguerrita.

Se Giulia ha risposto a modo ad un attacco, c’è una ragione: la Salemi non fa niente per caso, anzi è molto coerente! Da sempre ha dimostrato di avere molto carattere, nonostante ci siano stati dei momenti di indecisione e incertezza.

Ha un carattere gentile, e al GF Vip la stiamo conoscendo meglio, specialmente per come si comporta con gli haters…

Giulia Salemi sconvolge tutti al GF Vip: risponde a tono

Come se non bastasse, durante gli ultimi appuntamenti sono saltati fuori dei retroscena assolutamente inediti. Tra i gieffini c’è stato chi ha iniziato a giocare duro, ed anche chi non si aspettava di certo una situazione del genere. Così, tra una rivelazione e l’altra, oggi Giulia Salemi stupisce: lancia l’arco con tutte le frecce… indovinate a chi?

Lo lancia proprio a Giovanni Ciacci, e c’è una ragione ben precisa. Non ci stiamo riferendo a caso di Marco Bellavia, anche se è vero che l’influencer persiana abbia preso le sue difese senza accennare ad una difesa nei confronti di Ciacci.

Stiamo per raccontare qualcosa di inedito, e che lascia a bocca aperta. Che il fashion stylist abbia la lingua tagliente non ci sono dubbi, tanto che ha avuto da ridire anche su di lei. In passato ha affermato che gli influencer come lei, Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, sono destinati ad andare nel dimenticatoio.

Mercoledì scorso Giulia ha debuttato su La5 con un format tutto suo in seconda serata, Salotto Salemi. Ovviamente, si sbaglia perché stiamo parlando di personaggi che stanno facendo carriera, ma alla Salemi è bastato rispondere così per affondarlo:

“Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa […] Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta.”

Insomma, le parole dell’ex gieffina graffiano e sono destinate a lasciare il segno! Anche questa volta possiamo dire che forse sarebbe stato meglio per Ciacci non parlare!