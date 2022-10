Aurora Ramazzotti in lacrime: come ha scoperto di essere incinta

Come ha scoperto di essere incinta: Aurora Ramazzotti in lacrime

Aurora è la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Durante gli ultimi mesi di estate si è parlato molto di lei.

La giovane conduttrice è in dolce attesa e i primi a spifferare la notizia sono stati i paparazzi del settimanale Chi.

Aurora e sua mamma Michelle sono stata colte in fragrante in una farmacia della Sardegna mentre compravano un test di gravidanza.

Dopo tre mesi arriva l’annuncio ufficiale da parte delle figlia di Eros che con un video divertente sul suo profilo Instagram conferma le voci messe in giro da Chi.

Ma Aurora Ramazzotti come e quando ha scoperto di essere incinta? Scopriamolo insieme

Come Aurora Ramazzotti ha scoperto di essere incinta

Durante un viaggio di lavoro, Aurora Ramazzotti apre un box per le domande sul suo profilo Instagram. Ovviamente sono tutti molto curiosi di sapere di più sulla sua gravidanza e di tutto quello che è accaduto nei primi tre mesi di dolce attesa.

Aurora e suo fidanzato Goffredo Cerza hanno appena scoperto da poco che diventeranno genitori di un bel maschietto.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, rimasta a bocca aperta, sono al settimo cielo anche perché diventeranno nonni per la prima volta.

La conduttrice sta molto bene e svela: “Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile“.

Aurora è molto contenta di come si sta comportando il suo fidanzato e ogni giorno impara cosa nuove.

Ma è grazie ad alcune domande degli utenti che conosciamo come la Ramazzotti ha scoperto di essere incinta.

La ragazza pubblica una foto in compagnia di sua mamma Michelle. Le due si abbracciano in bagno con il test di gravidanza in primo piano sul lavandino. Entrambe con lo stesso pigiama si stringono insieme per la felicità.

Probabilmente Aurora se l’aspettava anche perché aveva già preparato il telefono per immortalare questo momento di gioia.

La conduttrice cerca di spiegare le sue emozioni tramite delle emoticon, dopo averlo mostrato per la prima volta. Paura, felicità, lacrime, amore e paura, sono queste le sensazioni che ha provato in quel momento.

Un utente, molto curioso, poi domanda se Aurora aveva voglia di svelare la bella notizia o se l’abbia fatto solo perché i media parlavano di una sua presunta gravidanza da settimane.

“L’avete saputo prima dell’80% dei nostri amici” risponde duramente la conduttrice e continua dando un consiglio: “Accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi ma vi assicuro che la decisione presa non vi riguarda“.

Il problema era che il magazine Chi ha svelato la notizia prima della conclusione dei tre mesi iniziali. Si sa che questo periodo è molto critico per il bambino e quindi non è detto cosa potrà accadere.

Aurora Ramazzotti, nonostante la spifferata, è contentissima della sua gravidanza. Svelato come ha scoperto di essere incinta, non ci resta che aspettare la nascita del piccolino