La coppia vip è innamorata più che mai: mentre gli altri si separano, loro vanno alla grande!

E’ un anno difficile per le coppie vip. Negli ultimi mesi sono spuntate tante notizie su rotture tra personaggi famosi. Primo fra tutti la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, poi Mauro Icardi e Wanda Nara, adesso Valentina Ferragni e Luca Vezil.

Mentre tutti tremano, la nostra coppia vip va alla grande. Ogni giorno sono sempre più innamorati, ma vediamo di chi si tratta

La coppia vip è innamorata più che mai: mentre gli altri si separano, loro vanno alla grande!

Mentre molte coppie si lasciano, Anna Falchi e Walter Rodinò sono più innamorati che mai. Lei attrice e lui esperto di comunicazione aziendale, vengono colti in fragrante da i paparazzi del magazine Gente che li immortalano in momenti di estrema complicità e tenerezza.

Ad inizio estate Anna aveva annunciato di essersi lasciata con il giornalista Rai, Andrea Ruggeri.

Nonostante la decisione difficile, l’attrice ritrova la pace e l’amore tra le braccia di Walter Rodinò dopo aver raccontato il dramma con il noto conduttore. Già qualche mese fa, i due vennero beccati dai fotografi di Chi mentre si scambiavano dei dolci baci.

Ecco che anche Gente li pizzica assieme e sono affiatatissimi. I due sono coetanei e passeggiano felicemente per le vie di Roma.

La coppia vip ride, si bacia, si guarda con gli occhi dell’amore. Non ci sono dubbi, sono innamorati più che mai.

Sembra proprio che Anna e Walter non si rendano nemmeno conto dei paparazzi che gli girano intorno.

Ma la Falchi ci tiene ancora a mantenere la sua vita privata. “Dopo 7 anni di convivenza con mia madre e uno con Andrea ho capito che d’ora in avanti l’unica che vivrà con me sarà Alyssa. Noi due con il gatto Aki nel nostro piccolo mondo” svelò la donna in una passata intervista dopo l’annuncio di separazione da Ruggieri.

Anna vuole mantenere la privacy per proteggere sua figlia che è bella come la mamma. Per questo motivo ha deciso di non convivere con Walter, almeno per ora.

Anche Rodinò è genitore e sembra proprio che lui la pensi come la sua amata. “Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando. Parliamo, ci capiamo, lui ha dei figli, io una, il linguaggio è comune” commenta Anna ai microfoni di Gente.

Alla fine sono pochi mesi che la coppia vip si vede. Ci sta che non abbiano ancora voglia di presentare i propri figli l’uno all’altra. Non c’è fretta anche perché la loro sintonia sembra perfetta in questo momento. Innamorati più che mai, siamo molto felici per Anna Falchi e Walter Rodinò