Antonino Spinalbese, minacce ad Edoardo: la reazione di Donnamaria conquista il web

Durissima lite al Grande Fratello Vip 2022 tra Antonino ed Edoardo: le minacce di Spinalbese scatenano la reazione di Donnamaria che conquista il web.

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. L’ex compagno di Belen Rodriguez, non gradendo la nomination ricevuta da Edoardo, nel post puntata, si scaglia contro il volto di Forum con toni accesi e infuocati. Di fronte all’atteggiamento a tratti aggressivo di Spinalbese, pronto a vendicarsi, la reazione di Edoardo conquista il web, schierato in massa dalla sua parte.

Lo scontro tra Antonino ed Edoardo scatena anche la reazione degli altri vipponi. All’interno della casa c’è chi si schiera totalmente dalla parte dell’hair-stylist e chi, invece, sostiene la posizione di Edoardo essendo d’accordo con l’opinione che ha di Antonino.

Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria: durissimo scontro nella notte al Grande Fratello Vip 2022

Edoardo Donnamaria ha deciso di nominare Antonino Spinalbese considerandolo il più costruito tra tutti i concorrenti. Il volto di Forum è convinto che Spinalbese non si stia mostrando per ciò che è realmente dando al pubblico l’immagine del ragazzo perfetto. Una motivazione che ha fatto infuriare Antonino convinto che Edoardo l’abbia nominato per il messaggio ai glutei ricevuto da Antonella Fiordelisi.

Nel post puntata, in giardino, l’ex di Belen che ha ammesso l’errore fatale commesso quando stava con la showgirl argentina, si è scagliato contro Edoardo con toni accesi che non sono piaciuti ad Edoardo, ma anche al popolo del web.

“Ma sei un cazz*ne dai. Sei un quaquaraqua non hai le palle. Ieri mi dicevi che ci tenevi a me e poi mi nomini perché non sono una persona vera? Sei un ragazzino, ci sta!”, ha affermato Antonino. “Sei maturo te, guarda che reazione stai avendo. Questo sei te”, la replica di Edoardo. “Lo vedrai quando usciremo da qui”, ha continuato Spinalbese.

“Cos’è una minaccia?”, ha chiesto infastidito Donnamaria. “No, non è una minaccia, assolutamente. Sei un senza palle è ovvio che io ti tratti così. Mi comporto così perché sono un uomo ma vai a giocare ai Lego vai, poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così… sei un senza palle, hai detto dello stronz*te”, ha replicato ancora Antonino.

“Una persona che da dell’immaturo a un altro e poi c’ha una reazione da ragazzino non è che… le parole uno le prende per quelle che sono. Hai una bella reazione, bravo! Ora capisci quando ti dico che non sei vero?”, ha detto ancora Edoardo.

Cristina Quaranta si è schierata dalla parte di Antonino sottolineando la sua disponibilità nel farle la piega. “Guarda che capelli mi fa”. Poi ribadisce ad Edoardo che avrebbe dovuto nominare qualcun altro dal momento che da Antonino ha ricevuto anche consigli d’amore.

“Mi dice che sono un sottone e sono consigli? Vuole solo fare il fenomeno per far credere che ci sa fare con le donne”, ha sbottato Edoardo ricevendo la standing ovation del web.

La differenza di confronto fra il parrucchiere ed Edoardo:

Edoardo calmissimo con educazione che cerca un discorso civile

Non lo shampista che cerca di provocare Edo e gli vorrebbe lavare il capo ma più ci prova e peggio ne esce.

Non è solo che lo soffre a Edo, gli rode proprio il culo, ma potente.

EDOARDO DONNAMARIA E’ UN SIGNORE e gli piscia in testa.

A schierarsi con Edoardo, invece, sono state Giaele De Donà e Nikita, convinte che Spinalbese non stia effettivamente mostrando la sua vera personalità.