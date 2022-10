Antonino Spinalbese fa una figuraccia al GF Vip: la concorrente una furia

Antonino Spinalbese ha fatto una figuraccia al Grande Fratello Vip facendo indispettire la sua compagna di viaggio come non mai.

Antonino Spinalbese continua il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del GF Vip. In molti avrebbero voluto che la sua strada nel reality show di canale 5 potesse proseguire in maniera differente, in quanto speravano fino all’ultimo che tra lui e Ginevra Lamborghini potesse nascere una bellissima storia d’amore ma purtroppo il destino ha voluto diversamente in quanto lei è stata squalificata a causa delle frasi choc contro Marco Bellavia.

Da quando lei ha abbandonato il programma, però, Giaele De Donà ha provato ad avvicinarsi all’ex fidanzato di Belen Rodriguez rivelando che se non fosse stata sposata senza alcun dubbio lui sarebbe entrato nel suo raggio di interesse ed ogni buona occasione prova ad instaurare un dialogo.

Peccato che durante una recente conversazione tra loro, Antonino Spinalbese ha fatto una figuraccia al GF Vip e lei seppur con il sorriso sulle labbra non sembrerebbe averla presa benissimo.

GF Vip: la gaffe di Antonino Spinalbese fa indispettire Giaele De Donà

Antonino Spinalbese mentre parlava a tu per tu con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip, dove potrebbe esserci un ritorno bomba nella casa, ha commesso una clamorosa gaffe che non è sfuggita agli occhi degli utenti della rete che non solo hanno ripreso il tutto me l’hanno anche pubblicato sui social dove in men che non si dica il momento è diventato virale. Che cosa è successo però nello specifico?

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha chiamato Ginevra Lamborghini la sua interlocutrice che ovviamente si è accorta del tutto e ha prontamente replicato affermando che non lo perdonerà mai per il gesto commesso e nonostante lo abbia detto con il sorriso sulle labbra è chiaro più che mai che sia rimasta infastidita da quanto è successo.

La gaffe di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip ha però infiammato gli utenti della rete che sperano che questo suo gesto sia soltanto una dimostrazione di quanto ci tenga alla sorella della nota cantante, così che possano avere una chance di frequentarsi anche al di fuori del programma.