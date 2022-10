Ilary Blasi non bada a spese: la cifra folle spesa per scoprire il tradimento di Totti

Ilary Blasi non ha badato a spese e ha dato via una cifra folle per scoprire il tradimento del suo quasi ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi da quando ha ufficializzato l’addio a Francesco Totti è tornata al centro della cronaca rosa in quanto gli utenti della rete sono più curiosi che mai di scoprire i motivi che li hanno portati a separarsi. Con il passare del tempo i retroscena non sono di certo mancati. Basti pensare che alcuni sono stati smentiti ed altri confermati dall’ex capitano della Roma stesso che durante il corso dell’intervista a Il Corriere della sera ha dichiarato di essere stato seguito da un investigatore privato.

Secondo i gossip la conduttrice dell’Isola dei Famosi l’avrebbe fatto per avere le prove del tradimento di lui e in molti si sono chiesti se questo corrisponda alla realtà dei fatti oppure o no. A fare chiarezza ci ha pensato proprio il giornale che aveva intervistato Francesco che non solo ha confermato il tutto ma ha anche rivelato la cifra spesa da Ilary Blasi per incastrare Totti.

Cifra folle spesa da Ilary Blasi per Totti: spifferato il cachet dell’investigatore privato

Ilary Blasi, secondo quanto rivelato dalla nota testata, avrebbe speso una cifra piuttosto alta per beccare in flagrante Francesco Totti, che ha mandato in tilt gli utenti della rete che un video sul web, durante il corso della sua frequentazione con Noemi Bocchi.

“Soltanto lei saprà se sono stati soldi ben spesi“ si precisa subito. “Ilary Blasi avrebbe pagato 75 mila euro per assoldare l’investigatore privato che per tre mesi ha spiato, pedinato e fotografato Francesco Totti” riporta Il Corriere della sera. “Per raccogliere le prove del tradimento dell’ormai ex marito con Noemi Bocchi“ ha poi concluso rivelando il budget richiesto per questo tipo di incarico che è durato ben più di qualche settimana e che si spera almeno per la conduttrice abbia portato i frutti sperati considerato che ha pagato una cifra molto alta ma questo, come è stato detto anche dal settimanale, lo può sapere soltanto lei.

Una cosa è certa: Ilary e Totti, ora più che mai, sono due mondi troppo distanti per poteri incontrare.