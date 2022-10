Elenoire Ferruzzi colpita ed affondata, l’amara verità dietro la partecipazione al GF

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip è stata colpita ed affondata. Ecco l’amara verità che si cela dietro la sua partecipazione al reality show di canale 5.

Elenoire Ferruzzi è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del GF Vip 7. Durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha strappato in più di un’occasione un sorriso al pubblico del piccolo schermo. Così come lo ha fatto emozionare e riflettere con la sua toccante storia.

Alcuni però non hanno visto di buon occhio la sua partecipazione al programma, in quanto ritengono che il suo personaggio sia piuttosto stereotipato e possa fare più danni che altro per la comunità LGBT di cui fa parte. A rivelare maggiori dettagli su questo punto di vista, dopo che gli utenti della rete hanno espressamente chiesto il suo parere in merito a questa vicenda, è stata Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, passata alla storia del programma per essere stata la prima protagonista del dating show di Maria De Filippi ad essere una donna transessuale.

Andrea Nicole commenta la partecipazione di Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Andrea Nicole ha deciso di rispondere alle curiosità degli utenti della rete in merito a che cosa ne pensa in merito alla partecipazione di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, dove ha parlato dei cachet capogiro percepiti dai concorrenti di questa settima edizione del reality show di canale 5, rivelando che nonostante l’apprezzi tanto purtroppo il suo ingresso può essere considerato un’arma a doppio taglio.

“Elenoire rispecchia alcuni degli stereotipi più comunemente diffusi sul tema e dei quali fa la sua arma più forte” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “In questo è una bomba, ma allo stesso tempo temo sia un’arma a doppio taglio proprio per la sovrapposizione tra persona e personaggio“ ha subito aggiunto, chiarendo il suo punto di vista in merito a questo dibattuto argomento.

“Purtroppo ci sono delle volte in cui questo modo di fare vanifica l’intento o il contenuto condiviso perché si presta attenzione ad altro” ha poi concluso dispiaciuta, in quanto riconosce l’importante della partecipazione della Ferruzzi all’interno di un contesto importante come quello del GF Vip.