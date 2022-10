Cachet concorrenti GF Vip 7: cifre da capogiro per una sola settimana

GF Vip 7: quanto guadagno i concorrenti di Alfonso Signorini per una sola settimana di permanenza nella casa? La risposta vi lascerà senza parole.

Tra poche ore ci sarà un nuovo appuntamento con il GF Vip 7 che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani insieme ai suoi concorrenti che si apprestano a vivere quella che è stata annunciata essere dal direttore di rete come l’edizione più lunga di sempre (ricordiamo che quella passata ha raggiunto i 6 mesi di permanenza).

Senza alcun dubbio un bell’impegno questo e i telespettatori si chiedono se ai vipponi convenga trascorrere tutto questo tempo all’interno della casa più spiata d’Italia. La risposta è assolutamente sì, ma non per tutti in quanto ogni percepisce un cachet diverso in base alla propria popolarità. A rivelare quanto guadagnano durante il corso della settimana sono stati i diretti interessati durante il corso della loro permanenza, rivelando che per alcuni non fa alcuna differenza stare in studio o nella casa perché il guadagno è lo stesso.

I vipponi spifferano i cachet del GF Vip 7 in diretta: cifre assurde

Il cast del Grande Fratello Vip 7, dove di recente è stata fatta una confessione intima che ha lasciato senza parole, ha ammesso che il guadagno di una solo settimana si aggira dai 5 mila ai 15 mila euro.

Questo ovviamente dipende dalla popolarità del concorrente in questione. Tant’è che Cristina Quaranta ha ammesso che se Antonino Spinalbese dovesse lasciare il gioco, lei farebbe altrettanto in quanto ha sempre dichiarato con estrema schiettezza che ha accettato di partecipare soltanto per puro interesse economico e che tra il cachet offerto per stare in studio da eliminata o nella casa non è poi così differente.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha concordato con lei per quanto riguarda questa differenza di budget, invece chi ha dissentito è stata Elenoire Ferruzzi ammettendo che il suo compenso per stare all’interno della casa più spiata d’Italia è decisamente più alto rispetto a quello che percepirebbe una volta eliminata per prendere parte al programma dal centro studio.

Insomma anche quest’anno la produzione non si è smentita facendo guadagnare cifre da capogiro ai vipponi.