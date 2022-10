La confessione di Gianni Sperti: il gieffino gli è rimasto nel cuore

By

Il gieffino che gli è rimasto nel cuore: la confessione di Gianni Sperti

Gianni Sperti è l’opinionista di Uomini e Donne assieme a Tina Cipollari. Da anni nel dating show, l’uomo si è affezionato a molti cavalieri e dame che sono passati dallo studio di Cinecittà.

Non è facile entrare nelle grazie di Gianni, ma uno dei concorrenti attuali del GF Vip 7 piace molto all’opinionista.

Vediamo insieme la sua confessione a cuore aperto

Luca Salatino gli è rimasto nel cuore: la confessione di Gianni Sperti

Gianni Sperti è sempre molto sincero e schietto. A Uomini e Donne non si è mai tirato indietro ed ha un senso senso nel capire veramente le persone.

Ospite al magazine del dating show, l’opinionista fa una confessione a cuore aperto. Il momento in cui si è più emozionato nella scorsa edizione è stato quando il tronista Luca Salatino ha fatto la sua scelta, mentre il volto di U&D sarà presto in tribunale.

“La scelta di Luca è stato il momento in cui mi sono davvero commosso. Luca è un ragazzo genuino e con un cuore immenso” svela Gianni e continua: “E’ gentile ma anche molto divertente“.

Salatino piaceva molto a tutto lo studio. Sperti rivela che gli regalava del pollo, perché Luca aveva sempre fame o lo beccava a farsi coccolare da Alessandro, anche lui protagonista del dating show.

“Mi ha commosso anche la sua lettera scritta per Matteo; quell’amicizia che cerchiamo tutti e le sue lacrime per Soraia mi hanno veramente toccato” aggiunge l’opinionista ricordando il momento.

Luca Salatino, adesso gieffino nella Casa più spiata d’Italia, ha dimostrato anche in questa nuova avventura di essere molto sincero e dolce, mentre spunta il clamoroso ritorno al GF Vip 7.

L’intervistatore, però, torna a parlare con Gianni e gli domanda cosa ne pensi del comportamento attuale di Alessandro all’interno dello studio.

“Si contraddice ogni minuto” risponde subito l’opinionista. Sperti crede che il cavaliere urli troppo quando litiga e non ascolta mai niente e per questo ha molti dubbi sul suo conto.

“Penso sia un po’ come un bambino che ha ancora voglia di divertirsi. Non è pronto a intraprendere una storia vera e propria” risponde seccamente Gianni e aggiunge interdetto: “Di conseguenza non capisco bene la sua presenza a Uomini e Donne“.

Gianni Sperti affonda il colpo su Alessandro e apre il suo cuore a Luca Salatino con la sua confessione. L’opinionista di Uomini e Donne non ha problemi nell’esporsi