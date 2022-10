Salva quest’uomo dai cannibali: risolvi il test e dimostra di essere un genio

Come farai a salvare il nostro amico dalla fame dei cannibali? Risolvi il test in meno di sessanta secondi, vediamo cosa sei capace di fare

Un uomo decise di affrontare un viaggio in Africa, alla ricerca di alcuni villaggi fino ad oggi ancora sconosciuti. L’esploratore partì da solo, per evitare di mettere in pericolo altre persone e per avere più libertà di movimento. Dopo una settimana di cammino, il protagonista di questa vicenda arrivò in un villaggio e fu accolto dal capotribù. Sembrava tutto tranquillo finché non accadde qualcosa di imprevedibile.

L’uomo si era imbattuto in una tribù di cannibali, i quali lo catturarono e lo portarono nella tenda del leader del gruppo. Quest’ultimo, una volta annusato il suo ‘pasto’, sentì un odore molto sgradevole e decise di non mangiare l’esploratore. Gli offrì la possibilità di scegliere tra tre opzioni:

morire impiccato;

morire arrostito su una grossa griglia;

morire nella buca dei leoni a digiuno da dodici mesi.

L’uomo ci pensò un attimo, poi capì che una di queste tre punizioni gli avrebbe salvato la vita. Quale? Come ha fatto l’esploratore a salvarsi? Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Pensi di aver trovato la soluzione? Credi di conoscere la risposta giusta? Se fosse davvero così, meriti tutti i nostri complimenti perché non è per niente facile risolvere un test del genere, pieno di trappole e di dettagli inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se, al contrario, non hai idea di quale decisione abbia preso l’uomo per salvarsi, non preoccuparti. Tra poco saprai tutta la verità.

Se non hai indovinato, è molto probabile che tu abbia bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che in futuro anche tu riuscirai a indovinare la soluzione dell’enigma in meno di sessanta secondi. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica e che si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

L’uomo scelse di farsi calare nella tana dei leoni perché sapeva che un leone non può restare a digiuno per un anno. E infatti erano tutti morti! L’esploratore approfittò del tramonto per scappare dalla tana e allontanarsi dal villaggio. Ecco perché oggi può raccontare questa storia curiosa.