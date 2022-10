La confessione intima e personalissima che tutti stavano aspettando è arrivata: il GF Vip lascia il pubblico a casa senza parole!

Nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere, soprattutto che sarebbe venuta fuori in modo così improvviso. La notizia ha sconvolto i telespettatori e amanti del gossip, e noi non possiamo non raccontarvi quanto accaduto. Niente sarà come prima dopo questa dichiarazione, perché la spiegazione è più che veritiera.

Certi gieffini non lasciano nulla al caso, anzi quando parlano capita spesso che sgancino bombe ad orologeria! Questa è una di quelle che non passeranno inosservate, anzi si indagherà ancora più a fondo in mari impensabili ed inesplorati.

Ecco quanto emerso dalla confessione, i retroscena sono ricchi di particolari.

GF Vip, la confessione è un vero colpo di scena

Di situazioni belle toste possiamo confermare che il GF Vip ne è pieno zeppo. Di recente, un’ex gieffina è stata sbugiardata in piena diretta, ma la notizia che vi stiamo per condividere oggi ha dell’incredibile. Rivoluziona totalmente due personaggi, uno di questi mai avrebbe dato da pensare ad una situazione del genere. La storia si fa intrigante!

C’entrano proprio Attilio Romita, giornalista, ed Elenoire Ferruzzi, esponente ed attivista dei diritti della comunità LGBTQ+. Cosa ci fanno questi due insieme? Adesso niente di che, sono semplici coinquilini ed amici all’interno della casa più spiata d’Italia, un tempo sono stati qualcosa di più.

A sganciare la bomba è Elenoire quando in prima serata, poco prima della fine della puntata, lancia l’amo a Signorini che esterrefatto la esorta a raccontare tutto, non può non sapere, e il pubblico non ne può fare a meno.

La verità è che circa una quindicina di anni fa, i due protagonisti qui sopra, erano completamente diversi. Con un altro stile e molto più giovani, e ad un party si sono conosciuti. Addirittura si parla dello stesso evento in cui il giornalista ha conosciuto la sua attuale moglie.

Ai tempi erano diversi, quindi per questo Attilio non ha subito fatto il collegamento con l’evento. Ma quando si sono conosciuti la prima volta lui l’ha corteggiata, ma alla fine tra loro non è successo nulla.

La presenza di Romita al GF Vip non piace molto alla figlia, che da quando è entrato nella casa ha deciso di non rivolgergli più la parola perché estranea a questo mondo. Sicuramente se ne parlerà, nessuno si sarebbe aspettato un legame tra un uomo che “veste come un impiegato di banca”, e una donna così spumeggiante ed anticonformista.