Incubo per un ex volto di Amici di Maria De Filippi: paura per il web

Paura per il web: incubo per un ex volto di Amici

Le sfide ad Amici 2022 sono appena iniziate. Il percorso per arrivare è lungo e ricco di ostacoli, ma i nostri cantanti e ballerini sono molto motivati nell’arrivarvi.

Questo talent show non è facile. Ragazzi con grandi sogni sperano di entrare nella Scuola e restarci. Lezioni di ballo e di canto li accompagnano tutta la settimana e solo il sabato si deciderà chi vincerà più sfide e rimarrà in gioco.

Adesso, però, il web è preoccupato per un ex volto di Amici. Anche lui ha dato prova di tanta tenacia e forza, ma adesso non sta bene. Questo terribile imprevisto non ci voleva, ma scopriamo cosa è accaduto

La scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata ricca di successi. Molti dei cantanti e ballerini si sono portati a casa premi da urlo, come, ad esempio, un disco di platino.

Uno fra questi è Luca D’Alessio, noto a molti come LDA, mentre il pubblico è scandalizzato. Il ragazzo si portò a casa questo grande premio con il suo singolo Quello che fa male. Dopo la Scuola di Amici ha continuato a farsi un nome nel mondo della musica ed è apparso anche sul palco di suo padre, Gigi D’Alessio,

Adesso, LDA non è più “il figlio di…” ma ha un nome tutto suo nel mondo della musica. Purtroppo, però, spunta l’incubo che nessuno si sarebbe aspettato.

LDA si trova adesso in ospedale ed è obbligato a cancellare la data di oggi del suo concerto a San Severo, in Puglia.

La notizia arriva proprio da lui tramite il suo profilo Instagram. “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo” scrive Luca sotto la foto di lui sul lettino in ospedale e aggiunge: “Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli“.

Il web inizia ad avere paura e scrive migliaia di messaggi al cantante. Sono tutti preoccupati per la sua salute, mentre spunta la confessione su Alessandra Celentano.

LDA risponde nuovamente e rassicura i suoi fan. “Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi” commenta l’ex volto di Amici e conclude: “State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima“.

LDA si trova in ospedale adesso e purtroppo non si potrà esibire stasera per i suoi fan della Puglia. Tutto il web si avvicina al cantante, ma sembra che non sia nulla di grave. L’incubo è solo un piccolo imprevisto