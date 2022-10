Elettra Lamborghini non ci sta, sbotta e sgancia bomba clamorosa ai fan!

Elettra Lamborghini sfodera gli artigli, nessuno le può dire cosa può o non può fare: caos incontenibile! La bomba è totalmente inedita per i fan.

Le novità non finiscono quando si parla di Elettra Lamborghini, la cantante è amata e stimata dal pubblico, chi per la sua musica, e chi per lo stile inconfondibile che la contraddistingue. Regala botte di vita e di energia, ma anche le bombe e perle di saggezza non sono da meno. L’ultima confessione spiazza e lascia tutti senza parole.

Questa volta Elettra Lamborghini è destinata a lasciare il segno. I fan non se lo aspettavano, ma dopo questo gesto la amano ancora di più.

Le parole sono dure, ma non può stare zitta e dire ciò che pensa.

Elettra Lamborghini è inarrestabile, ecco la verità!

Dire ad Elettra di non dire la sua è praticamente impossibile. E’ una donna forte, con carattere e sani principi, soprattutto è diventata un’icona per i fan che la seguono. Già un’altra volta la Lamborghini ha sbugiardato in diretta qualcuno, quando è successo ne ha dette di tutti i colori, ma questa volta ne ha proprio le scatole piene. Spera che sia la volta buona e che più nessuno fraintenda.

Ancora una volta a disturbare la quiete della cantante c’è lo zampino della sorella, Ginevra. Il loro litigio è sotto gli occhi di tutti, specialmente da quando la gieffina è stata squalificata per i gesti compiuti nei confronti del caso di Marco Bellavia.

Insomma, Elettra non avrebbe voluto parlarne più, ma ancora è costretta a prendere le distanze e a fare chiarezza. Più volte e in più contesti ha affermato di essere diversa dalla sorella e che non vuole averci nulla a che fare, ma questa volta deve per forza intervenire.

E’ solita a mettere Instagram stories divertenti, anche a caso, ma data la situazione con la sorella i fan e i followers tendono subito a ricollegare ogni suo gesto a Ginevra. Ed è proprio nei confronti di chi fa questo pensiero che ruggisce!

Durante l’ottavo appuntamento ha postato la foto scioccata di un quadro, senza aggiungere altro. Allora subito si è fatto il collegamento alla sorella perché in concomitanza della Instagram stories ha accennato ad una rottura con il fidanzato. Ecco le sue parole:

“Ma c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il ca**o che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine? Pensavo mi conosceste ormai dopo tutti questi anni. Lo faccio da sempre e continuerò a farlo.”

Insomma, Elettra non ne può più. Afferma una volta per tutte che dopo le ultime dichiarazioni ufficiali fatte, non parlerà né ha parlato della sorella. Caso chiuso!