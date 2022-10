Aurora Ramazzotti si svela una volta per tutte: la foto non lascia dubbi

La foto non lascia dubbi: Aurora Ramazzotti si svela una volta per tutte

Aurora Ramazzotti ha scoperto di essere in dolce attesa. La figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta.

La conduttrice è fidanzata da cinque anni con il business analyst Goffredo Cerza conosciuto ai tempi del liceo. Più volte magazine di ogni tipo avevano annunciato una presunta gravidanza da parte della coppia, ma sono sempre state smentite dai diretti interessati.

Poco meno di un mese fa, Aurora esce allo scoperto e svela una volta per tutte di essere incinta. Qualcosa però non è stato ancora rivelato, ma la foto leva ogni dubbio.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Tra più o meno cinque mesi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diverranno genitori per la prima volta.

La notizia arriva proprio dalla coppia tramite un video divertente sui loro profili Instagram.

Già da qualche settimana, però, la rivista Chi aveva rilasciato la indiscrezione. A quanto pare i paparazzi del magazine avevano colto Aurora assieme a sua mamma Michelle mentre compravano un test di gravidanza in una farmacia della Sardegna.

Goffredo e la sua fidanzata confermano le voci e hanno da poco scoperto che avranno un bel maschietto.

Dopo aver rivelato come ha scoperto di essere incinta, adesso Aurora svela tutta la verità con una foto sul suo Instagram.

Finalmente la conduttrice mostra per la prima volta il suo pancino che sta crescendo. Indossando un tubino nero molto attillato e con gli occhiali da sole poggiati sul seno, è evidente un bel pancione che sta crescendo.

La foto viene scattata dal suo fidanzato Goffredo molto contento di diventare presto padre, mentre la dedica più emozionante arriva da Lui. I due si sono regalati un sabato di coppia in giro per il centro di Roma. Gli scatti vengono fotografati all’interno di Villa Borghese.

Non vedo l’ora che nasca il loro bambino! Aurora Ramazzotti svela una volta per tutte il suo tenero pancino che crescerà sempre di più. I fan della coppia sono al settimo cielo e non vedono l’ora di scoprire come si chiamerà il loro primo maschietto!