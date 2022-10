By

Scegli un triangolo e scopri la tua personalità con questo semplice test

Le nostre scelte non sono mai date dal caso, ma sono una manifestazione della nostra personalità. In base alla nostra storia passata e al nostro gusto delineiamo il nostro carattere.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del triangolo. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai scoprire finalmente chi sei.

Corriamo a valutare le varie possibilità

Test del triangolo: scegli quello che preferisci e scopri la tua personalità

In questo test del triangolo ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Ma prima iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Sei unico e puro. Cerchi di apparire sempre per quello che sei veramente e per questo odi le persone ipocrite. L’incoerenza non la tolleri e anche i sorrisi fatti a cattivo gioco.

Tu combatti per conoscere la verità e niente e nessuno ti fermerà nel raggiungerla.

Per il tuo essere leale, sei anche un ottimo amico sempre disponibile nel dare dei grandi consigli.

2) Due

Hai una mente eccelsa e prediligi la razionalità all’immaginazione. Vivi con i piedi per terra e hai sempre bisogno di avere delle prove di quello che gli altri ti riferiscono. Diciamo che non ti fidi facilmente.

Pianifichi creando una strategia di attacco e talvolta risulti alquanto saccente. I tuoi amici sanno che questo è un tuo modo per nascondere le tue insicurezze e perciò ti sono sempre molto vicini.

Inoltre, riesci sempre a trovare delle soluzioni ai loro problemi con i tuoi piani ben studiati.

3) Tre

Tu fai amicizia molto facilmente, perché sei un tipo estroverso. Non solo non hai difficoltà nel fare nuove conoscenze, ma sei anche un ottimo ascoltatore.

I tuoi amici ti adorano e sanno anche che hai un cuore d’oro. Sei sempre disponibile nel dare una mano e non vuoi niente in cambio.

Le tue priorità sono proprio loro e la tua famiglia.

4) Quattro

Nella tua vita ti sei sempre chiesto chi vuoi diventare e che tipo di persona prendere come esempio. Per questo hai degli obbiettivi ben delineati nella tua mente e che stai cercando in tutti i modi di raggiungere.

Molto determinato, vuoi che tutto sia fatto alla perfezione. Segui le regole e hai un piano di attacco ogni volta che ti trovi di fronte ad una nuova sfida. Niente è lasciato al caso e tutto ha un perché.

Per questo motivo dai spesso prova di essere molto capace in tutto quello che fai.

5) Cinque

Segui le tue passioni e odi chi ti prende in giro. Non sopporti quando le persone ti sottovalutano soprattutto senza conoscerti.

Di fronte ad un obbiettivo, lavori duro per raggiungerlo. Anzi, ti isoli proprio dal mondo in modo tale da evitare di procrastinare.

Sai che solo con tanta dedizione otterrai degli ottimi risultati