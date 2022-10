Test del neo sul viso: dimmi dove si trova e scopri chi sei

Dimmi dove si trova il tuo neo sul viso e scopri chi sei con questo semplice test

Tanto di noi stessi deriva dalla nostra infanzia, dai nostri gusti e dalle esperienze di vita. Forse non saprete, però, che anche alcuni tratti fisici rivelano molto di noi.

Oggi ti proponiamo il test del neo sul viso per scoprire la tua vera indole. Dovrai solamente dirci dove si trova e leggere la risposta corrispondente alla tua scelta.

Iniziamo a conoscerci!

Test: dimmi dove si trova il tuo neo sul viso e ti dirò chi sei

In questo test del neo sul viso ti trovi di fronte a cinque possibilità. Scegli quella corrispondente alla tua posizione specifica e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei veramente e poi divertiti con il test del giglio per scoprire quanto sei altruista.

Conosciamoci a fondo!

1) Neo in mezzo alla fronte

Sei una persona molto responsabile. Non hai problemi nel guidare un gruppo e nel dare ordini.

Ti diverti nel metterti alla prova e, se devi, ti occupi anche delle cose che non ti piacciono. Odi procrastinare e quindi fai le cose anche controvoglia, ma almeno poi non ci pensi più.

Inoltre, ami aiutare gli altri nelle loro difficoltà. Sei sempre disposto nel dare una mano piuttosto che vederli tristi.

2) Lato bocca

Tu sei una persona materialista. Ciò ci rivela che odi perdere tempo e stare con le mani in mano. Cerchi di impegnare il più possibile le tue giornate e scappi continuamente dalla noia.

Hai degli obbiettivi ben delineati e fai di tutto per raggiungerli. Lavori sodo in modo che questi si realizzino il prima possibile.

3) Sulla guancia

Sei una persona dalla personalità unica e coinvolgente. Siccome sei molto carismatica, rappresenti la regina della festa. Senza di te non ci si diverte affatto.

Sai fare il leader e non disdegni nemmeno questo ruolo. Ti piace stare al centro dell’attenzione, ma non per la tua bellezza, ma per l’intelligenza.

Sai come lavorare duro e raggiungi qualsiasi obbiettivo tu di metta in mente.

4) Neo vicino al sopracciglio

La posizione del tuo neo viene anche chiamata “neo familiare”. Già dal nome si capisce tutto.

Tu non vedi l’ora di avere una famiglia tutta tua in modo tale da poter tramandare i valori che ti hanno insegnato i tuoi genitori.

Fai tutto per i tuoi cari e senza di loro ti senti perso. Vivi per ricevere affetto e coccole. Non c’è niente di meglio per te che una bella domenica passata in famiglia.

Prova anche il test della mano.

5) Sul naso

Tu ami le avventure. Sei un tipo spericolato che ama il rischio. La tua curiosità va a mille e te le stai dietro provando nuove esperienze o ascoltando storie bizzarre.

Hai voglia di conoscerti e per questo vuoi sapere tutto delle possibili tradizioni e usi del mondo.

Sei fortunato, perché hai grande capacità. Non ti resta solo che scoprire in cosa eccelli