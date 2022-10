Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oltre 5 anni d’amore e di felicità: confessano i dettagli intimi che li riguardano. I fan sono rimasti senza parole.

Si può amare come se fosse il primo giorno e con tanta serietà anche nel mondo dello spettacolo? Ebbene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono la dimostrazione di come le distrazioni, il successo e la bellezza, non sono niente se davanti a tutto si mette l’amore e il rispetto reciproco. La verità ha scioccato tutti, ecco cosa hanno rivelato.

Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, da quando hanno partecipato non si sono mai lasciati, anzi sono più uniti che mai. La celebre scena dell’armadio ha dato origine a tutto, e da allora il loro amore è stato più solido che mai.

C’è stato chi non ha creduto in loro addirittura additando lui come poco fedele e lei come arrampicatrice sociale che cambia gli uomini come le mutande.

In realtà, sono due giovani con dei grandi valori, e la loro relazione è un vero sogno. Ecco come si coccolano, raccontano dettagli inediti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a letto… que calor!

Non è la prima volta che il duo di innamorati fa confessioni bollenti, e non solo. Di recente, è la stessa Cecilia che ha rivelato dei dettagli inediti su di sé ai fan, ma la notizia del giorno ha a che fare con una storia che li riguarda entrambi. Appunto, quando sono in intimità! Ecco come fanno per mantenere accesa la passione…

Complice delle loro confessioni bollenti è la Redazione de le Iene che li ha sottoposti al giochetto del quiz delle coppie. Insieme a loro c’erano anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Alessandro Cecchi Paone e Simone, e i nonni influencer Faustino e Maria.

Cosa hanno dichiarato? Innanzitutto, la parte che fa impazzire Ignazio è la parte in basso della schiena della sua fidanzata, appunto proprio sopra il sedere. Mentre per Cecilia sono gli occhi del suo amato a catturarla.

Hanno parlato della loro vita sessuale con spontaneità e senza farsi problemi. Come qualunque coppia che sta insieme ormai da tempo, ha una passione più contenuta. Infatti, vanno a letto circa 2 volte a settimana, considerando i tanti impegni, e c’è anche un luogo insolito dove l’hanno fatto.

All’inizio della loro redazione i camerini di Mattino 5 sono stati il luogo del loro misfatto! Inoltre, lo stesso Ignazio ha confessato che è lui a prende l’iniziativa, ed è la fidanzata a dire basta sotto le coperte quando dura troppo… insomma non sono poi così diversi da due giovani comuni!