Ex fidanzati Antonella Fiordelisi: dall’ex famoso al migliore amico

Ex fidanzati Antonella Fiordelisi: sapete chi sono? Nel passato della concorrente del Grande Fratello Vip 2022 spuntano due amori importanti.

Chi sono gli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi? L’ex schermitrice, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 dove sta conoscendo Edoardo Donnamaria, è single. Nella casa, tuttavia, la 24enne ha ammesso di aver sofferto in passato in amore e di non fidarsi delle persone essendo stata “sfruttata da tutti, fidanzati e amici”. Durante un momento di sfogo con Edoardo Donnamaria di cui non si fida totalmente, ha ammesso di essere molto diffidente e di fidarsi solo dei genitori.

Una confessione che ha spiazzato il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 che si chiede chi possa aver fatto soffrire così tanto la Fiordelisi. Scavando nel passato sentimentale dell’ex schermitrice, oltre a qualche flirt non confermato, spuntano due amori importanti.

Ex fidanzati Antonella Fiordelisi: spuntano Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa

sono due le relazioni ufficiali che Antonella Fiordelisi ha avuto. La storia più nota al pubblico è quella con Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island nonchè ex pupo de La pupa e il Secchione Show 2022. Chiofalo, attualmente, è fidanzato con Drusilla Gucci, ma con la Fiordelisi ha avuto una storia lunga e importante.

I due, infatti, sono stati insieme per circa due anni. Dopo un periodo di crisi e di tira e molla, Chiofalo e la Fiordelisi si sono detti definitivamente addio. Dopo la storia con Chiofalo, la Fiordelisi ha cominciato una relazione con l’imprenditore Gianluca Benincasa, una persona che faceva già parte della sua vita. Prima di fidanzarsi, infatti, Antonella e Gianluca sono stati migliori amici.

Attualmente single, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, la Fiordelisi si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria con cui il feeling è evidente. Sul rapporto tra Antonella e il volto di Forum si è espresso proprio Francesco Chiofalo che ha bocciato a priori la coppia.

“Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi lui non posso giudicarlo, però conosco Antonella. La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella. Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma” – ha esordito Chiofalo.

“Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta. Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare. Questo è quello che penso”, ha concluso.