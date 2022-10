Test, indovina in un minuto: sfrutta l’ingegno, diventa un abile solutore!

Il test di oggi è l’ennesima sfida avvincente che non puoi assolutamente perdere. Metti in moto i neuroni, e diventa davvero abile e veloce nella risoluzione.

Ogni test che si rispetti, è contraddistinto da enigmi un po’ inusuali, a volte persino al di fuori del comune. Insomma, il divertimento sta proprio nell’imprevedibilità e nel sapersi mettere sempre in gioco in modo sempre nuovo. Logica, ingegno e fantasia, sono le armi che non devono mai mancare, perché anche in un test razionale tutto è utile nella sua risoluzione. Sei pronto? Alla fine troverai soluzione e spiegazione.

Per rendere tutto più semplice, trascriviamo con ordine e maggior chiarezza la consegna del test del giorno. Analizza per bene le parole, e non dare nulla per scontato:

“È più corto del resto, ma quando sei felice, lo sollevi come se fosse il migliore. Che cos’è?

Un pollice.”

Che ne dici, è un enigma all’altezza delle aspettative? Rispondi in un solo minuto. Di seguito avrai risposta e spiegazione, consulta fino alla fine l’articolo.

Soluzione test del giorno, più semplice del previsto!

Nel nostro sito potrai davvero divertirti, se non sei un solutore che conosce i rompicapo, fatti un giro. Te ne consigliamo uno degli ultimi, risolvi il test del Re senza corona indovinando chi è, è uno degli enigmi più amati dai nostri lettori! Nel frattempo ti sveliamo la soluzione del rompicapo di oggi.

Sei soddisfatto come la solutrice qui in foto? Lei ha trovato la soluzione in un batter d’occhio, e te la sta anche suggerendo. Pensi di avercela fatta? Analizziamo insieme e spieghiamo la riposta.

Se hai letto con attenzione la consegna avrai di certo capito che si tratta di un elemento che ti appartiene. Quindi, è una parte del tuo corpo, e mi sembra evidente cos’è che sollevi quando sei d’accordo, felice o eccitato… stiamo parlando del pollice!

Allora, ci sei arrivato da solo? Allenati, non perdere la concentrazione!

Se sì, ci vediamo al prossimo rompicapo, non mancare e continua ad allenarti nel nostro sito. Aggiorniamo quotidianamente la nostra pagina, quindi non perdere le novità che condividiamo con i nostri lettori.