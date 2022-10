GF Vip, concorrente sbugiardata: l’ex vuota il sacco e svela come stanno le cose

La concorrente del GF Vip è stata sbugiardata dal suo ex fidanzata che ha svelato come stanno realmente le cose.

La concorrente del GF Vip è riuscita ad attirare tutta l’attenzione su di sé a discapito degli altri concorrenti. Il motivo? In un primo momento non aveva riscosso particolare simpatia tra i telespettatori ma con il passare dei giorni ha fatto breccia nel loro cuore perchè è stata l’unica che si è mostrata comprensiva e disponibile nei confronti di Marco Bellavia.

Stiamo parlando ovviamente di Antonella Fiordelisi, che di recente non ha fatto mistero di provare un certo interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria. In molti sono convinti che i due possano formare la prima coppia di quest’anno all’interno della casa più spiata d’Italia ma c’è chi come l’ex di lei non è particolarmente convinto di questo rapporto, tutt’altro.

Francesco Chiofalo ha sbugiardato Antonella Fiordalisi rivelando come starebbero le cose secondo lui e perché del loro avvicinamento tra le mura della casa del GF Vip.

Francesco Chiofalo sbugiarda Antonella Fiordelisi al GF Vip: la verità su Edoardo

Francesco Chiofalo, dopo diverse insistenze da parte dagli utenti della rete, ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram in merito a che cosa pensa del rapporto che lega Edoardo ed Antonella, che di recete sono venuti a galla tutti i suoi ex fidanzati, ammettendo che secondo lui al di fuori della casa del Grande Fratello Vip lei non lo avrebbe degnato nemmeno di uno sguardo in quanto non è il suo tipo di uomo. E allora perché tra loro c’è un feeling speciale?

“Un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta” ha dichiarato senza troppi giri di parole sul suo account social rivelando che cosa ne pensa di tutta questa situazione che si è venuta a creare durante il corso delle settimane. “Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare“.