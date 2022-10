Grande Fratello Vip, la frase choc indigna il pubblico: “Vorrei prenderla a schiaffi”

Al Grande Fratello Vip la frase choc della concorrente ha indignato il pubblico della rete che potrebbe prendere seri provvedimenti contro di lei.

Al Grande Fratello Vip non smette mai di stupire i suoi fedeli telespettatori. A volte però il tutto non avviene in maniera positiva, ma in negativo. E’ il caso della concorrente di Alfonso Signorini che a poche ore dalla diretta ha dato scandalo pronunciando una frase che ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete che sembrano non avere alcuna intenzione di perdonarla per quanto detto in quanto questo non è il primo scivolone a cui va incontro.

La frase choc di Gegia contro Antonella Fiordelisi proprio non è andato giù al pubblico che ancora deve perdonare la concorrente per l’atteggiamento assunto nei confronti di Marco Bellavia, che è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo i continui attacchi da parte dei suoi compagni di viaggio.

La frase choc di Gegia contro Antonella Fiordelisi indigna il pubblico del Grande Fratello Vip

Tra Gegia e Antonella Fiordelisi, che è stata sbugiardata dal suo ex fidanzato in merito al suo rapporto con il concorrente Edoardo Donnamaria, non scorre di certo buon sangue e questo non è un mistero considerato che la giovane gieffina non lo ha mai nascosto condannando la sua compagna di viaggio alla nomination dopo essere stata eletta come preferita dal pubblico.

Questo episodio non è di certo andato giù alla comica che ha deciso di sfogarsi sull’argomento parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio pronunciando una frase che ha mandato su tutte le furie il pubblico della rete: “Che le devo dire…” ha esordito Gegia contro Antonella Fiordelisi prima dell’ultima diretta di questa settimana con Alfonso Signorini: “Mi verrebbe voglia di andare lì a darle due schiaffi, ma non posso farlo…” ha poi proseguito facendo infuriare il pubblico che ancora una volta non ha apprezzato i suoi continui scivoloni nei confronti degli altri concorrenti che non le vanno a genio.

Tant’è che durante il corso della diretta di questa sera potrebbe essere eliminata dal televoto in quanto in numerosi sondaggi online è il suo nome configura come quello delle concorrenti meno apprezzate di questa settima edizione.