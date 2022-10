Ex fidanzate Edoardo Donnamaria: da Micol Incorvaia alla figlia del famoso attore

Chi sono le ex fidanzate di Edoardo Donnamaria? Nel passato del concorrente del Grande Fratello vip 2022 spuntano due nomi popolari.

Chi sono le ex fidanzate di Edoardo Donnamaria? Il volto di Forum e speaker radiofonico è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da single. Nella casa si è immediatamente avvicinato ad Antonella Fiordelisi a cui ha confessato di essersi innamorato poche volte e che non provava da tempo le emozioni che sta provando per lei. Edoardo, inoltre, ha ammesso che la Fiordelisi non è il suo prototipo di ragazza avendo sempre avuto fidanzate più basse di Antonella e bionde.

Ma chi sono le ex fidanzate di Edoardo? Della vita privata di Donnamaria non ci sono tantissime notizie. Tuttavia si parla di alcuni flirt famosi di cui uno è stato spifferato da lui stesso durante una lunga chiacchierata con Pamela Prati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022.

Ex fidanzate Edoardo Donnamaria: spuntano i presunti flirt con Micol Incorvaia e la figlia di Teo Teocoli

Sono due i nomi popolari che spuntano nel passato sentimentale di Edoardo Donnamaria. Pare, infatti, che il volto di Forum che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si sta mostrando senza filtri, avrebbe avuto un flirt con Micol Incorvaia, la sorella di Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro, amico di Edoardo nonchè suo collega a Forum.

In passato, Edoardo è apparso spesso tra le storie Instagram di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in compagnia di Micol Incorvaia. Un flirt che, tuttavia, non è mai stato confermato dai diretti interessati.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, poi, durante una lunga chiacchierata con Pamela Prati, Edoardo ha svelato di aver avuto un flirt con la figlia di un famoso attore e showman. Ripercorrendo le varie tappe della carriera di Pamela Prati, Edoardo ha svelato di aver avuto un brevissimo flirt con una delle figlie di Teo Teocoli, pare Chiara, la figlia più piccola di Teocoli, classe 1992, esattamente come Edoardo che ha compiuto 30 anni il 9 ottobre scorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Flirt e rumors di cui non ci sono foto e conferme ufficiali. Edoardo che sta conquistando sempre più consensi, si sbottonerà sul proprio passato sentimentale nelle prossime settimane?