Ombre sull’ex di Belen, il suo atteggiamento non convince: “Usa la gente”

L’ex di Belen Rodriguez è sotto osservazione. Il suo atteggiamento non convince e su di lui si gettano nuove ombre.

L’ex di Belen Rodriguez ha deciso di mettersi alla prova prendendo parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip dove sta provando a farsi conoscere dal grande pubblico che di lui sa poco e niente. Fatta eccezione per i gossip che lo hanno visto protagonista prima e dopo la sua relazione con la conduttrice di Tu sì que vales.

Come ogni personaggio che si rispetti, ha diviso i telespettatori. Così come i suoi compagni di viaggio. C’è infatti chi adora Antonino Spinalbese e chi invece proprio non riesce ad apprezzarlo in quanto il suo atteggiamento proprio non ha convinto. A fare notare il tutto è stata la sua compagna di viaggio Nikita che ha ammesso che cosa non l’ha vinta dell’ex di Belen e per questo motivo non riesce ad instaurare un rapporto con lui.

Antonino Spinalbese non convince: i dubbi sull’ex di Belen Rodriguez al GF Vip

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, dove una frase choc di una concorrente ha mandato su tutte le furie il pubblico della rete, non ha convinto Nikita. La concorrente ha ammesso che durante le prime settimane non si è mai sentita presa in considerazione da lei. Tant’è che ha avuto il sospetto di sentirsi quasi trasparente ai suoi occhi per riconfermare la delusione nei suoi confronti in quanto non ha apprezzato il modo in cui lui mette tutte le persone che lo circondano alla prova.

“Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test“ ha esordito, rivelando di essersi sentita usata da lui per l’atteggiamento che le ha riservato durante il corso di queste settimane nella casa più spiata d’Italia. “Tu usi la gente come pedine“ ha poi aggiunto, senza fare mistero di non aver apprezzato il modo in cui lui si approccia a tutti gli altri concorrenti di Alfonso Signorini. “Ci ho messo settimane per avere il coraggio di parlarti e tu fai tutta questa montatura“ ha poi concluso amareggiata, rivelando di essersi fatta in un primo momento un’idea completamente differente di lui. Ma come reagirà Antonino di fronte a queste sue parole?