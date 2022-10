Arriva la fine della loro storia d’amore: i due fidanzati del web scoppiano dopo 9 anni

Non è stato un anno facile per le coppie vip. Prima fra tutti la separazione tra Francesco Totti i e Ilary Blasi, poi Wanda Nara e Mauro Icardi ed infine Andra Nicole con Ciprian.

Insomma, c’è da stare attenti quest’anno. Se sembrava che negli ultimi giorni ci fosse un po’ di pace, ecco che arriva l’annuncio della fine della storia di una coppia i fidanzati del web.

Dopo 9 anni arriva l’addio, ma scopriamo insieme di chi si tratta

Forse non tutti sanno che una delle coppie più famose del web si è lasciata nelle ultime ore. Si tratta di Valentina Ferragni e Luca Vezil, fidanzati da ben nove anni.

L’annuncio, però, non arriva come un fulmine a ciel sereno. Molti utenti avevano iniziato ad avere dei dubbi durante l’ultima estate dopo lo struggente racconto dell’influencer.

Valentina e Luca amano viaggiare e scoprire il mondo insieme, ma questo agosto l’hanno passato separati. La Ferragni si trovava in compagnia della sua famiglia ad Ibiza, mentre lui era impegnato per lavoro.

Pochi post su Instagram li ritraevano insieme e il web è impazzito. Ma arrivano le rassicurazioni da parte della coppia vip spiegando che la lontananza non avrebbe intaccato il loro sentimento. E invece…

Proprio nelle ultime ore spunta la storia Instagram di Valentina Ferragni. “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate” scrive l’influencer sorprendendo tutti e continua: “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata sofferta“.

Stesse parole spuntano sul profilo di Luca senza dare spiegazioni o motivazioni sulla loro scelta. Sembravano fatti l’una per l’altra, ma il sentimento non deve essere bastato dopo la confessione a cuore aperto di Valentina.

Luca Vezil e Valentina Ferragni si lasciano dopo 9 anni di relazione. Anche se i due fidanzati del web sembravano una coppia consolidata ed eterna, purtroppo arriva l’addio. L’importante è che continuino ad avere un ottimo rapporto. Lasciarsi sì, ma volendosi bene