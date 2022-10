Antonino Spinalbese è al centro del gossip, e questa volta non ci sono dubbi: la verità è totalmente inaspettata e scioccante!

La situazione per Antonino Spinalbese non è per niente facile. Partecipando al Grande Fratello Vip 7 sta rischiando molto, specialmente per quanto riguarda la sua condizione personale. Così, tra una notizia e l’altra, spunta questa impensabile news che lascia i fan senza parole.

Vi sta piacendo Antonino Spinalbese al GF Vip? E’ un reality controverso, difficile da affrontare per le mille difficoltà. Come se non bastasse, da fuori ne giungono delle altre.

La verità sul gieffino che nessuno avrebbe mai voluto sapere.

Antonino Spinalbese notizia scioccante su rottura

Che Antonino Spinalbese stia vivendo un percorso ricco di tensioni ed emozioni è abbastanza evidente, c’è qualcosa che non lo rende tranquillo. Da fuori diverse sono le voci che provocano caos, c’è persino chi non si fa mettere i piedi in testa e risponde a modo, e lui fa anche così. Il punto è che a questo sarà difficile ribattere.

La giovane bellissima e solare qui in foto è l’ex di Antonino Spinalbese, si chiama Helena Prestes! E’ attiva nel mondo della moda e del benessere, perché ha iniziato a fare la modella quando aveva 16 anni, ed oggi oltre a questa passione si dedica allo yoga.

E’ una ragazza raggiante, ed è anche amica di Nikita Pelizon, hanno gareggiato insieme a Pechino Express. Lei è stata legata sentimentalmente al gieffino. Spiega le ragioni delle rottura per niente semplice, anche perché sofferta da un situazione insostenibile. La verità sarebbe abbastanza evidente, ed è l’ennesima persona che lo conferma.

Confessa tutto quello che vi stiamo per dire a Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli che conducono online il format GF Vip party.

Incontrare Belen Rodriguez ha stravolto la vita dell’hair stylist, specialmente per la nascita di Luna Marì. Il padre è troppo legato alla figlia, non riesce a staccarsi da lei neanche con il pensiero.

Questa situazione unita alle persecuzioni dei paparazzi ha causato la rottura della loro relazione. Quindi, Antonino si è trovato in una situazione di piene difficoltà, elaborare la nascita della figlia e la separazione con la madre, sono stati eventi che in seguito lo hanno segnato duramente.