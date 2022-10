Non ama vestire elegante? Appartiene sicuramente a uno di questi segni

Se conosci una persona che scappa quando vede un vestito elegante e che vestirebbe sempre in tuta, appartiene di sicuro ad uno di questi tre segni zodiacali

Ognuno ha il suo stile, in ogni contesto. C’è chi ama vestire elegante e chi odia questo genere di abbigliamento, perché lo considera eccessivo o perché vorrebbe sempre vestire comodo. Queste persone odiano le cerimonie, farebbero volentieri a meno di presenziare a matrimoni, battesimi, comunioni e preferiscono lavorare in smart working per evitare di mettere la giacca a lavoro.

Perché la pensano in questo modo? Alcune persone hanno una priorità alla quale non rinuncerebbero per niente al mondo: la comodità. C’è chi si prepara per un’ora anche per andare a fare la spesa e chi indossa le scarpette da ginnastica, prende al volo la prima t-shirt che trova ed esce di casa, senza porsi troppi problemi. Oggi ti parleremo dei segni zodiacali che non amano vestire elegante, ecco la classifica. Pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

Qual è il segno zodiacale che non ama vestire elegante?

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama la libertà, in tutti i sensi. I nati sotto questo segno non vogliono essere costretti a vestire elegante soltanto perché la situazione lo chiede. Se il Toro vuole uscire di casa con un abito più comodo, lo fa e basta, senza ascoltare i giudizi degli altri. La libertà è una priorità anche quando deve vestirsi.

Cancro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un carattere che gli impedisce di vestire troppo elegante. Il Cancro, infatti, la pensa proprio come il Toro, quindi si veste come vuole e sarebbe tranquillamente in grado di presentarsi a lavoro in pigiama, qualora volesse. “Nessun vincolo”, questo è il suo motto ed è valido per tutta la vita.

Vergine: il primo segno in classifica è quello della Vergine. Non vedrete mai una persona appartenente a questo segno vestire elegante. La motivazione è diversa rispetto agli altri, la Vergine non cura molto il proprio aspetto e non ha nessun interesse a farsi vedere elegante. Ha uno stile meno ricercato, preferisce la semplicità e conquista gli altri con le parole, non con i suoi abiti.