Le parole dell’esperta: “Ecco perché William non perdonerà mai Harry”

I rapporti tra William ed Harry sono sempre al centro del dibattito relativo alla Royal Family. Le dichiarazioni dell’esperta hanno infuocato la discussione

Il popolo britannico continua a porsi la stessa domanda da anni: arriverà mai la pace tra William ed Harry? Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia, i due sono stati visti nuovamente insieme in occasione di un evento pubblico dopo tantissimo tempo. Non accadeva da quando Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito.

I Sussex oggi vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni e sembra non abbiano nessuna intenzione di tornare in Inghilterra. È stato questo il gesto che ha fatto infuriare William o c’è anche dell’altro? Un’esperta di vicende legate alla Royal Family ha espresso la sua opinione ed ha infuocato nuovamente il dibattito.

William non perdonerà mai Harry, ecco le parole dell’esperta

Katie Nicholl è l’autrice del libro The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown. La scrittrice ha parlato nel corso del programma Dan Wootton Tonight e si è soffermata a lungo sul rapporto tra Harry e William. Il Principe di Sussex, nonostante stia per cambiare casa, non avrebbe nessuna intenzione di tornare nel Regno Unito e questa decisione non sarebbe piaciuta a suo fratello.

Ma non è tutto. Secondo la Nicholl, il problema non sarebbe “il gesto che Harry ha fatto a William, ma quello che gli ha lasciato fare”. Dopo la partenza per gli States, tutto il peso della gestione familiare è caduto sulle spalle di William, il quale aveva sempre considerato suo fratello minore un punto di riferimento e un sostegno. Da quasi tre anni non è più così e sembra che la situazione sia ormai irrisolvibile.

Sembra che William non abbia nessuna intenzione di perdonare a suo fratello il trattamento che ha riservato alla loro nonna. La Regina Elisabetta, infatti, avrebbe più volte espresso un grosso disappunto sull’addio di Harry e Meghan alla Royal Family e sarebbe morta senza esaudire uno dei suoi ultimi desideri, quello di rivedere finalmente suo nipote a casa e in pace con il resto della famiglia.