I segni zodiacali che odiano le note vocali. Sei uno di questi?

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali non sopporta i messaggi vocali.

Una canzone di qualche anno fa diceva “ti mando un vocale di dieci minuti”. Ad alcune persone non piace ricevere nemmeno messaggi vocali di dieci secondi! Queste persone spesso sono ‘allergiche’ allo smartphone, preferiscono utilizzarlo soltanto per questioni serie e si annoiano quando devono ascoltare note vocali lunghissime, piene di ripetizioni e di fatti quasi sempre poco interessanti.

Non è meglio fare una telefonata? È sicuramente questo il pensiero comune dei tre segni zodiacali presenti nella classifica di oggi. Che senso ha inviare una nota vocale così lunga quando si può stare un po’ al telefono e poter controbattere il pensiero di chi è dall’altra parte? Ecco la classifica dei segni zodiacali che odiano le note vocali, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che non sopportano i messaggi vocali

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha tante abitudini discutibili e una di queste è l’odio nei confronto delle note vocali. Questo segno si altera facilmente, dover aspettare la fine della nota vocale per rispondere lo innervosisce. Meglio una telefonata, a volte i metodi di un tempo sono più efficaci.

Leone: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un carattere troppo forte per riuscire ad aspettare la fine di una nota vocale. Il Leone deve rispondere subito e sente l’esigenza di imporsi sugli altri. Per questo motivo, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco interrompe la nota vocale per telefonare l’altra persona. E non sarà una chiamata facile da gestire!

Toro: il primato appartiene al segno del Toro. I nati sotto questo segno odiano i messaggi vocali e, da quando c’è la possibilità di farli scorrere a velocità accelerata, fanno in modo che durino il minor tempo possibile. Il Toro ha bisogno di ragionare bene prima di rispondere, forse è meglio un messaggio scritto, almeno all’inizio di una conversazione. E, se proprio devi mandargli una nota vocale, fai in modo che sia breve altrimenti non la ascolterà con attenzione.