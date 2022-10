Il re del gossip va contro Belen Rodríguez e Stefano De Martino: i retroscena inediti

Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la seconda volta. I due si sono sposati nel 2013 dopo un anno di relazione.

Nato il loro figlio Santiago, i due si separano nel 2015. Dopo quattro anni, però i due ci riprovano ma si lasciano nuovamente nel 2020.

Adesso è quasi un anno che sono tornati insieme e stanno molto facendo parlare gli utenti del web. Perlopiù sono contenti che i due siano tornati insieme e siano felici, ma c’è anche chi non crede che il loro amore non sia vero e che a breve si rilasceranno.

Il re del gossip per eccellenza è Alessandro Rosica, direttore di Invistigsocial. Ospite al settimanale Mio, l’esperto ha rivelato alcuni retroscena inediti in merito alla ritorno di fiamma tra Belen Rodríguez e Stefano De Martino.

Innanzitutto, Alessandro parla del flirt che c’è stato tra il conduttore e l’attuale concorrente del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi.

“Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini” svela l’uomo e aggiunge: “Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…“.

Ma la Rodríguez, che ha innervosito i social, sapeva della storia tra Stefano e la gieffina? “Sapeva che lui aveva la sua vita” risponde lapidario il re del gossip. Alessandro ricorda il presunto flirt del conduttore con Alessia Marcuzzi per cui De Martino viene buttato fuori da casa di Belen.

Sembra che Stefano e Antonella si siano frequentati durante il Natale 2021. Nessuno però smentisce o conferma.

Secondo Alessandro, questo loro amore ritrovato non è vero. Non crede nella storia d’amore tra Belen e il suo ex marito.

“Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo” svela l’esperto e continua: “La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire».

E per quanto riguarda la rottura tra la Rodríguez ed il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese avvolto da segreti, Alessandro commenta: “Si sono lasciati in modo molto brusco. Si limitano a comunicare solo in virtù delle esigenze della bambina che hanno avuto insieme».

Molte supposizioni e pochi fatti. E’ vero che Belen Rodríguez e Stefano De Martino non hai mai né confermato né smentito le voci che giravano sul loro conto. Io sinceramente credo nella loro storia e questi retroscena inediti hanno bisogno di prove per essere credibili