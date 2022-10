By

Dopo due anni, l’amore è finito: nuovo addio nel mondo dei vip

Anno difficile per le i fidanzati nel mondo dei vip. Ilary Blasi e Francesco Totti, Icardi e Wanda Nara e infine Valentina Ferragni e Luca Vezil: sono alcune delle coppie che si sono lasciate quest’anno.

Adesso spunta anche Lei! Il loro amore è durato due anni, ma l’amore è finito. E’ un nuovo addio nel mondo dei famosi, ma vediamo insieme di chi si tratta

Melissa Satta, ex velina, conduttrice e attrice, è appena tornata single. La showgirl si frequentava da due anni con l’imprenditore Matteo Rivetti.

I due tenevano molto alla privacy anche perché lui non c’entra con il mondo dello spettacolo. Purtroppo l’amore è finito e la notizia arriva proprio dalla Satta tramite il suo profilo Instagram su cui ha pubblicato anche il suo look da urlo.

“Dopo quasi due anni, la mia relazione è giunta al termine… Grazie, Melissa” scrive la modella senza dare troppe spiegazioni.

La showgirl non è molto fortunata in amore e la sua più grande paura è quella di rimanere da sola che rivelò lei in una passata intervista.

La 36enne non vivrà mai in solitudine, perché ha un bellissimo figlio di 8 anni di Maddox. L’ormai ragazzo è nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng.

I due sono stati insieme per ben 9 anni e si sono lasciati nel 2020.

E’ proprio dopo questa relazione che Melissa conosce Matteo, ormai suo ex fidanzato. Non è facile avere una storia d’amore quando sei continuamente sotto le luci dello spettacolo. La vita privata diventa pubblica ed è difficile passare inosservati, mentre le loro foto colpiscono il cuore.

In merito ai motivi della rottura della modella con l’imprenditore si sa poco o nulla. Melissa ha solamente aggiunto una una sua storia Instagram: “Fai tutto ciò che vuoi nella tua vita, ma evita di ferire le persone intenzionalmente“.

Che sia accaduto questo tra la coppia vip?

Spunta un nuovo addio nel mondo dello spettacolo. Melissa Satta rivela per prima la notizia per evitare spifferate nel mondo del gossip con la speranza di trovare presto un nuovo amore e speriamo anche l’ultimo